Coritiba é surpreendido e perde para o Foz do Iguaçu na estreia do Paranaense

Coritiba é surpreendido e perde para o Foz do Iguaçu na estreia do ParanaenseCoxa saiu perdendo por 2 a 0, desperdiçou um pênalti, conseguiu o empate, mas sofreu o gol da derrota na sequência
Foz sai na frente
Coritiba busca o empate, mas é derrotado
CORITIBA 2 X 3 FOZ DO IGUAÇU
Campeonato Paranaense – 1ª rodada
Data e horário: 07/01/2026 (quarta-feira), às 20h30 (de Brasília)
Local: Estádio Major Antônio Couto Pereira, Curitiba (PR)
Gols: Lucão, 27’/1ºT (0-1); Vinícius Peixoto, 44’/1ºT (0-2); Brayan, 49’/1ºT (1-2); Guilherme Aquino, 34’/2ºT (2-2); Rubens, 38’/2ºT (2-3)
CORITIBA: Benassi; Felipe Guimarães, Guilherme Aquino, João Pedro e Lucas Taverna; Vitor Tissi (Miguel Silva, intervalo), Diogo Batista (Dani Gruber, 26’/2ºT) e Jean Gabriel; Matheus Dias (Paulo Roberto, intervalo), Lucas Crepaldi (Brayan, 14’/1ºT) e Thiago Azaf (Ruan Lima, 26’/2ºT). Técnico: PC de Oliveira.
FOZ DO IGUAÇU: Diego Cardoso; Alex Rocha, Breno, Menezes, John Lessa e Arthur Vignoli (Palmares, 37’/2ºT), Daniel Oliveira, Alan Dias (Thyller, 37’/2ºT) e Hiago; Lucão (Rubens, 22’/2ºT) e Vinicius Peixoto (Alex Oliveira, 14’/2ºT). Técnico: Adriano Souza.
Árbitro: Diego Ruan Pacondes da Silva
Assistentes: Roberto Rivelino dos Santos Júnior e Weber Felipe Silva
Cartões amarelos: Felipe Guimarães, Guilherme Aquino e Ruan Lima (COR); Daniel Oliveira, Diego Cardoso e Palmares (FOZ)
