Corinthians tem interesse em Alisson, do São Paulo

Diretoria alvinegra chegou a fazer consulta pelo volante junto ao seu staff. Jogador tem o aval de Dorival Júnior
O Corinthians realizou uma consulta informal pelo volante Alisson, do São Paulo. Nos últimos dias, o executivo de futebol do Timão, Marcelo Paz, procurou o staff do jogador para saber se existe a possibilidade de uma transferência para o rival. Até agora, não houve uma negociação iniciada.

Dorival Júnior possui um carinho especial pelo jogador. Durante sua passagem pelo São Paulo, o técnico ajustou o posicionamento do atleta como volante, dando um salto de qualidade. No começo do ano passado, Dorival chegou a colocar Alisson na pré-lista da convocação da Seleção Brasileira para os jogos contra Colômbia e Argentina.

Pelo lado alvinegro, a diretoria avalia bem a possibilidade da contratação. O Corinthians trabalha o nome de Alisson há algum tempo. Entretanto, pelo São Paulo, a negociação não acontecerá, de acordo com o portal ge. Porém, a diretoria tricolor não descarta uma troca de jogadores. O volante possui contrato com o clube até o final de 2027.

Corinthians São Paulo

