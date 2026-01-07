Corinthians derruba transfer ban da CBF; restrição na Fifa segue

A restrição imposta pela CNRD foi resultado de atrasos no pagamento das duas primeiras parcelas do acordo entre clube e entidade, que faz a mediação de conflitos entre clubes do futebol brasileiro. No caso do Corinthians, o acerto feito no órgão tem relação a dívidas do clube paulista com outras equipes do país. O principal credor é o Cuiabá, que tem cerca de R$ 18 milhões a receber pela benda do volante Raniele, realizada ainda em 2024.

O Corinthians está liberado do transfer ban imposto pela CBF desde outubro de 2025. O clube quitou na última terça-feira (6), e de forma antecipada, a terceira parcela do acordo firmado na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) . O valor do pagamento gia em torno de R$ 7,2 milhões. A ação do clube derrubou a punição imposta pela entidade.

Agora, o clube buscar resolver o transfer ban imposto pela Fifa, referente ao não pagamento pela compra dos direitos econômicos do zagueiro Félix Torres junto ao Santos Laguna (México). Os clubes negociam valores e forma de pagamento. A quantia inicial era de 6,1 milhões de dólares (cerca de R$ 33 milhões na cotação atual), mas a cotação do dólar e os juros da dívida podem elevar o montante. Por isso, o presidente do Corinthians, Osmar Stabile, chegou a avaliar a dívida em cerca de R$ 40 milhões recentemente.

Corinthians quita dívidas para inscrever novos jogadores

Nas últimas semanas, o Corinthians tem quitado dívidas com clubes e jogadores. Na última terça, por exemplo, além da parcela antecipada à CNRD o Corinthians quitou dívida de R$ 41,2 milhões com o meia Matías Rojas, em processo que resultou em condenações na Fifa e na Corte Arbitral do Esporte (CAS). A medida impediu um novo transfer ban na Fifa.

Para quitar as dívidas e regularizar sua situação, o Corinthians tem utilizado parte da premiação da Copa do Brasil (cerca de R$ 97 milhões). Além disso, cotas de direitos de televisão recebidos no final do último ano a um empréstimo no valor de R$ 70 milhões também tem ajudado o clube no processo.