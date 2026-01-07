Corinthians consegue desconto com Santos Laguna e está próximo de derrubar transfer ban da Fifa

O saldo original era de cerca de 6,5 milhões de dólares (R$ 35 milhões na cotação atual), mas o clube brasileiro conseguiu desconto e pagará 6,2 milhões de dólares (R$ 33,4 milhões após a conversão). Vale lembrar que o presidente do clube, Osmar Stabile, afirmou recentemente que a dívida giraria em torno de R$ 40 milhões. O Corinthians espera concluir a operação ainda nesta semana e, assim, ficar livre para registrar novos jogadores.

O Corinthians fechou acordo com o Santos Laguna (México) para quitar a dívida pela contratação do zagueiro Félix Torres. Assim, o clube pode derrubar o transfer ban imposto pela Fifa em agosto de 2025. Após várias rodadas de negociação, a equipe mexicana aceitou reduzir parte dos juros da dívida e o Timão fará o pagamento à vista. A informação é do “ge”.

Mais cedo, nesta mesma quarta, a Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) já havia derrubado outra proibição que o clube tinha em âmbito nacional. Isso graças ao pagamento antecipado de uma parcela do acordo feito com o órgão, no valor de R$ 7,2 milhões.

A restrição imposta pela CNRD foi resultado de atrasos no pagamento das duas primeiras parcelas do acordo entre clube e entidade, que faz a mediação de conflitos entre clubes do futebol brasileiro. No caso do Corinthians, o acerto feito no órgão tem relação a dívidas do clube paulista com outras equipes do país. O principal credor é o Cuiabá, que tem cerca de R$ 18 milhões a receber pela benda do volante Raniele, realizada ainda em 2024.

Corinthians trabalha para evitar novo transfer ban

Apesar do acordo com o Santos Laguna, o clube segue sob atenção da Fifa. O Corinthians já foi condenado por outras dívidas internacionais, envolvendo as contratações de jogadores. São eles: Charles, do Midtjylland (Dinamarca), Garro, do Talleres (Argentina), José Martínez, do Philadelphia Union (Estados Unidos), e Maycon, do Shakhtar Donetsk (Ucrânia).

Na última terça-feira (6), o Timão chegou a quitar uma dívida no valor de 41,2 milhões com o meia Matías Rojas para evitar um novo transfer ban. O valor é referente a um processo que resultou em condenações na Fifa e na Corte Arbitral do Esporte (CAS) pela falta de pagamento de luvas e direitos de imagem.