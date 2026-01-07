Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Com um a menos, Chelsea perde para Fulham e segue em sequência negativa

Cucurella é expulso no primeiro tempo, e Blues seguem sem vencer há cinco jogos na Premier League. Cottagers engatam na disputa
Ainda com técnico interino e com mais um tropeço, o Chelsea perdeu para o Fulham por 2 a 1, nesta quarta-feira (7), no Craven Cottage, pela 21ª rodada da Premier League. Os Blues até começam bem a partida, mas depois da expulsão de Cucurella, ainda no primeiro tempo, dificultou o jogo. Jiménez abriu o placar para os Cottagers, Delap chegou a empatar, mas o artilheiro Harry Wilson colocou números finais na partida.

Com o resultado, o Chelsea está a cinco rodadas sem vencer, perdeu mais uma oportunidade de encostar nos quatro líderes e agora soma 31 pontos, na sexta posição da tabela. Do outro lado, o Fulham, por sua vez, não perde há cinco jogos e está com mesmo número de pontos dos Blues na oitava colocação.

Como foi a vitória do Fulham sobre Chelsea

Chelsea iniciou o jogo bem. Com linhas altas, a equipe comandada pelo interino McFarlane pressionou a saída de bola adversária e explorou os erros do Fulham. Enzo Fernández criou boas chances em batidas fechadas de escanteio, que quase resultou em dois gols olímpicos. No entanto, após expulsão de Cucurella, o cenário mudou e o jogo ficou mais truncado. Fulham, portanto, criou chances com Harry Wilson, que chegou a balançar as redes nos acréscimos, após boa finalização de pé esquerdo. Porém, o VAR revisou o lance e o gol foi anulado por impedimento de Jiménez no início da jogada.

Tentando aprovietar de um jogador a mais, o Fulham foi para cima desde os primeiros minutos da segunda etapa. Até que aos nove minutos, Berge levantou bola na área e Jiménez apareceu para abrir o placar. Os Cottagers, aliás, chegaram a ter impressionantes 82% de posse de bola. Porém, os Blues não se entregaram e reagiram. O time equilibrou as ações e chegou ao empate. Pedro Neto bateu escanteio, a bola desviou na cabeça dos defensores, bateu na trave, e Delap chutou para o fundo da rede. Entretanto, com um a menos a resistência é menor. O Fulham voltou a pressionar, e Harry Wilson achou o segundo gol após blitz.

Próximos compromissos

Agora, os times voltam suas atenções para a Copa da Inglaterra, no sábado (10). O Fulham enfrenta o Middlesbrough, às 12h (de Brasília), enquanto o Chelsea encara o Charlton Athletic, às 17h (de Brasília), no The Valley. As equipes só voltam a atuar pela Premier League no próximo fim de semana (17/18).

Jogos da 21ª rodada da Premier League

Terça-feira (6)
West Ham 1 x 2 Nottingham Forest
Quarta-feira (7)
Fulham 2 x 1 Chelsea
Bournemouth 3 x 2 Tottenham
Crystal Palace 0 x 0 Aston Villa
Everton 1 x 1 Wolverhampton
Brentford 3 x 0 Sunderland
Manchester City 1 x 1 Brighton
Burnley 1 x 0 Manchester United
Newcastle 1 x 2 Leeds United
Quinta-feira (8)
Arsenal x Liverpool – 17h

*horário de Brasília

