Com Hulk, Sampaoli comanda treino do Atlético na pré-temporada

Atacante, que vive relação estremecida com o clube, participou normalmente das atividades no CT do Galo em Belo Horizonte

Em meio à polêmica sobre uma possível saída do Atlético, o atacante Hulk participou normalmente do treino desta quarta-feira (7), na Cidade do Galo. O jogador esteve presente em todas as atividades previstas para o dia na pré-temporada. A equipe do técnico Jorge Sampaoli se prepara para as estreias no Campeonato Mineiro e Brasileiro.

A relação entre Atlético e Hulk anda estremecida. Afinal, o camisa 7 teve que se pronunciar sobre um possível pedido para deixar o Galo e reiterou que cumprirá seu contrato até o fim do ano, apesar do forte interesse do Fluminense.

Em publicação nas redes sociais, Hulk afirmou que o clube queria aposentá-lo ao fim da temporada e que se sentiu desvalorizado esportivamente. As duas partes conversam desde domingo sobre o futuro do jogador. O Galo chegou a oferecer um projeto fora das quatro linhas, o que não foi bem recebido pelo entorno do craque.

Em entrevista coletiva na última terça-feira, o CSO do Atlético, Paulo Bracks, declarou que o clube não deseja a saída do camisa 7. O Galo ofereceu um novo contrato, que expiraria em dezembro de 2027. No entanto, Hulk rejeitou estender o vínculo e garantiu que ficaria somente até o fim deste ano.

Por outro lado, o Fluminense ainda segue de olho na contratação de Hulk. O Tricolor observa de perto o andamento dos fatos e ainda trabalha para ter o experiente atacante em 2026.