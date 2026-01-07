Clube turco tem interesse em Lucas Piton, do Vasco

Entretanto, o Vasco sinalizou que deseja receber, pelo menos, cerca de 7,5 milhões de euros (R$ 47,2 milhões). Dessa forma, os clubes devem seguir mantendo conversa nos próximos dias. Lucas Piton é a prioridade do Besiktas, que também tem outros nomes para a posição sendo monitorados.

O Vasco pode receber uma proposta por Lucas Piton em breve. Afinal, o Besiktas demonstrou interesse pelo lateral-esquerdo e fez uma sondagem nos últimos dias. O clube turco, aliás, estaria interessado em formalizar uma oferta de 6 milhões de euros (R$ 37,7 milhões na cotação atual), segundo o canal “NTVascaínos”.

Lucas Piton está em fase final de recuperação de lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo. O jogador se machucou em jogo contra o Mirassol, no dia 2 de dezembro, pelo Brasileirão, e perdeu a fase final da Copa do Brasil. Durante as férias, ele realizou trabalhos particulares com fisioterapia. Aliás, ele a recuperação acelerada impressionou na reapresentação do elenco.

Durante a pré-temporada, Lucas Piton tem treinado sem restrições ou dores. A tendência, portanto, é que ele retorne às atividades com o grupo nos próximos dias. Por enquanto, tem realizado trabalhos com a fisioterapia, tanto na academia quanto no campo. O Vasco estreia no dia 15, às 21h30 (de Brasília), contra o Maricá, em São Januário, pelo Carioca.

