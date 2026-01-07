Climão: Sóbis sai em defesa de Hulk, critica o Atlético e comete erro

Climão: Sóbis sai em defesa de Hulk, critica o Atlético e comete erroAtlético e Hulk travam uma batalha de narrativas e Rafael Sóbis defendeu o colega de profissão
O ex-jogador de futebol Rafael Sóbis gravou um vídeo em apoio ao atacante Hulk, do Atlético. Tudo por causa da grande polêmica que envolve a situação contratual entre o clube mineiro e o camisa 7. Na visão do ex-atleta do Cruzeiro, o time alvinegro falhou com o jogador.
“Como um clube deve tratar um ídolo? Difícil, né? Bem complicado. Eu quero falar um pouquinho sobre o que está acontecendo entre Atlético-MG e Hulk. No futebol de hoje é tão difícil achar um jogador que venha, vista a camisa, seja campeão e marque a história. O Hulk, para muitos atleticanos, está entre os 11 melhores da história do clube. E aí chega no fim de um contrato, de uma renovação, e o Atlético-MG faz isso com um ídolo. Se eu fosse o Hulk, eu ia ficar maluco. Caraca, tratem melhor os seus ídolos! Como você oferece num contrato de renovação, estátua e documentário? Depois dá impressão de que foi comprado, que foi imposto, que aquela estátua e aquele documentário só estão lá porque estavam previstos em contrato”, salientou o ex-jogador.
No entanto, Sóbis errou na informação. Afinal, no momento atual, o Atlético não busca uma renovação contratual com Hulk. As partes têm vínculo assinado até dezembro de 2026, com possibilidade de cumprimento de metas e renovação automática até dezembro de 2027. O camisa 7, afinal, deseja sair para o Fluminense. O Galo, por sua vez, quer que o jogador permaneça e, assim, ofereceu de fato um documentário, uma estátua e uma porcentagem da SAF. Todavia, o atleta insistiu em deixar o clube, e a direção informou que cobraria os valores previstos em contrato.
Sóbis alerta para tratamento
Para finalizar, Sóbis pediu para que os clubes tratem melhor seus ídolos.
“A minha opinião é, tratem melhor os seus ídolos. O cara marcou história, é gigante e tratam ele assim. Para mim, é uma falta de respeito gigante. Ao mesmo tempo, eu entendo que é um clube desesperado. Não sabe o que fazer com seu ídolo e, do outro lado, o ídolo machucado. Depois de construir tanto, ser tratado dessa maneira. Nessa eu estou com o Hulk. Dica, clubes tratem melhor os jogadores que marcam história”, finalizou.
