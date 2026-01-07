Climão: Sóbis sai em defesa de Hulk, critica o Atlético e comete erro

Atlético e Hulk travam uma batalha de narrativas e Rafael Sóbis defendeu o colega de profissão / Crédito: Jogada 10

O ex-jogador de futebol Rafael Sóbis gravou um vídeo em apoio ao atacante Hulk, do Atlético. Tudo por causa da grande polêmica que envolve a situação contratual entre o clube mineiro e o camisa 7. Na visão do ex-atleta do Cruzeiro, o time alvinegro falhou com o jogador. “Como um clube deve tratar um ídolo? Difícil, né? Bem complicado. Eu quero falar um pouquinho sobre o que está acontecendo entre Atlético-MG e Hulk. No futebol de hoje é tão difícil achar um jogador que venha, vista a camisa, seja campeão e marque a história. O Hulk, para muitos atleticanos, está entre os 11 melhores da história do clube. E aí chega no fim de um contrato, de uma renovação, e o Atlético-MG faz isso com um ídolo. Se eu fosse o Hulk, eu ia ficar maluco. Caraca, tratem melhor os seus ídolos! Como você oferece num contrato de renovação, estátua e documentário? Depois dá impressão de que foi comprado, que foi imposto, que aquela estátua e aquele documentário só estão lá porque estavam previstos em contrato”, salientou o ex-jogador.