Chile surpreende e goleia Marrocos na Kings League Nations

Chilenos batem os favoritos em atuação de gala e se aproximam da classificação para a próxima fase

Após um escalonado nervoso e com chances perdidas, o Chile saiu na frente após Araya bater forte e cruzado, fazendo 1 a 0. O Marrocos, assim, acionou sua carta secreta e transformou Fuad em um star player, fazendo qualquer gol seu valer dois. Contudo, mesmo com tanta pressão, os marroquinos não conseguiam buscar o tento de empate e nem passar à frente no gol dobro.

Em um resultado surpreendente, o Chile venceu o favorito Marrocos por 6 a 1, nesta quarta-feira (07/1), na Trident Arena, pela segunda rodada da Kings League Nations. O grande nome do jogo foi Nacho Herrera, que marcou quatro gols e construiu o triunfo chileno na competição.

O Chile surpreende na Kings League Nations

Após o lançamento do dado, ficou definido um 3×3 e o Chile conseguiu ampliar bem sua vantagem. Nacho Herrera duas vezes marcou para os sul-americanos, aproveitando a vantagem numérica.

E Nacho Herrera estava impossível. O atacante aproveitou vacilo da zaga marroquina para fazer o terceiro dele e o quarto do Chile. Depois, acionando sua carta secreta, Vidangossy marcou o quinto de shoootout e os sul-americanos foram para o matchball com 5 a 0 no marcador.

No matchball, Louah chegou a descontar para o Marrocos, mas Nacho Herrera, em noite inspirada, marcou seu quarto gol e definiu o triunfo do Chile por 6 a 1.

A situação das seleções na Kings League Nations

Assim, com o resultado, o Chile chegou a sua segunda vitória na competição e está muito próximo do mata-mata. O próximo embate dos chilenos será contra a Colômbia. Já o Marrocos terá que fazer uma partida decisiva contra a Holanda, na última rodada, para seguir vivo no torneio.