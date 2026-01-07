CBF divulga datas e formato da Copa do Brasil 2026

Torneio terá mais de 100 clubes, final em jogo único e a vaga para o vice-campeão na fase preliminar da próxima Libertadores

As datas-base da primeira fase são os dias 18 e 19 de fevereiro. A final está prevista para acontecer em 6 de dezembro. De acordo com o artigo 12 do regulamento, os confrontos da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª Fases, além da 9ª Fase (Final), serão em jogo único. Na 5ª a 8ª Fase (semifinais), os confrontos serão em partidas de ida e volta.

A CBF anunciou as datas-base e também o novo formato da Copa do Brasil 2026 , que passará a contar com 126 clubes, 34 a mais em relação ao ano passado. Para 2026, o torneio terá novidades, como a final em jogo único e a vaga para o vice-campeão na fase preliminar da próxima edição da Libertadores, em 2027.

Todos os clubes participantes foram divididos em três grupos. O primeiro, portanto, comporta os representantes da Série A, enquanto no segundo estão os campeões da Copa do Nordeste, Copa Verde e dos Campeonatos Brasileiros Séries C e D da temporada 2025. O demais times, aliás, estão na terceira subdivisão.

Datas-base das fases:

Primeira: 18 e 19 de fevereiro

Segunda: 25 ou 26 de fevereiro e 4 ou 5 de março (jogos de ida e volta)

Terceira: 11 ou 12 de março

Quarta: 18 ou 19 de março

Quinta: 22 ou 23 de abril e 13 ou 14 de maio (jogos de ida e volta)

Oitavas de final: 1 ou 2 de agosto e 5 ou 6 de agosto (jogos de ida e volta)

Quartas de final: 26 ou 27 de agosto e 2 ou 3 de setembro (jogos de ida e volta)

Semifinal: 1 e 8 de novembro

Final: 6 de dezembro

Veja o formato

Na primeira fase, 28 clubes do grupo 3 piores ranqueados no Ranking Nacional de Clubes 2026 (RNC). A definição ocorre da seguinte maneira. Um clube do bloco 1 (1º a 14º melhores do ranking entre os times envolvidos) enfrenta um clube do bloco 2 (15º a 28º do ranking neste recorte). Na fase seguinte, 14 classificados da 1ª Fase e 74 clubes restantes do grupo 3. Pelo sorteio também definirá mandos e chaveamentos das Fases 3 e 4.

Na terceira fase, 44 classificados da 2ª Fase e os 4 clubes do grupo 2. Posteriormente, 24 clubes classificados da 3ª Fase. Na quinta fase, estarão os 12 clubes classificados da 4ª Fase e os 20 do grupo 1. Haverá sorteio para definição dos confrontos. Os 32 clubes serão posicionados em 2 blocos. Os clubes do bloco I (1º a 16º no RNC 2026) enfrentarão os clubes do bloco II (17º a 32º no RNC 2026).