Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

CazéTV define elenco de peso para primeira grande transmissão de 2026

CazéTV define elenco de peso para primeira grande transmissão de 2026

Projeto liderado por Casimiro Miguel se prepara para uma temporada ainda mais simbólica esportivamente, com exibições de grandes eventos
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A CazéTV definiu a equipe e o formato da cobertura das Olimpíadas de Inverno, em fevereiro, na Itália, e apostará em nomes já conhecidos do público. Fernanda Gentil, Pedro Scooby e Diogo Defante foram os escolhidos pelo projeto liderado por Casimiro Miguel para viajar às sedes dos Jogos e promoverem uma transmissão que mescla informação e entretenimento.

Fernanda Gentil assumirá a função de âncora da cobertura diretamente da Itália, entre Milão e Cortina d’Ampezzo. Ela conduzirá a programação ao longo do evento e ocupará o posto de host principal das transmissões durante os Jogos.

Já Pedro Scooby acompanhará de perto o desempenho dos principais atletas brasileiros nas modalidades de neve e gelo. Com vivência esportiva e linguagem descontraída, ele repetirá um modelo de atuação semelhante ao que apresentou nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Diogo Defante completa o time de enviados especiais com seu estilo e olhar irreverente. Ele circulará pelo ambiente olímpico em busca de curiosidades, situações inusitadas e registros fora do eixo das competições. Algo que já faz habitualmente em transmissões do canal. 

Jogos de Inverno na CazéTV

Os Jogos Olímpicos de Inverno acontecem entre os dias 6 e 22 de fevereiro, com provas distribuídas entre Milão e Cortina d’Ampezzo, na Itália. 

A proposta do canal prevê uma abordagem capaz de aproximar o público brasileiro das modalidades de inverno, ainda pouco difundidas no país. Nisso, inclusive, que o projeto de Casimiro Miguel foca para largar à frente das concorrentes do meio digital. 

Vale pontuar que os Jogos de Inverno integram uma grade completa esportiva do canal para temporada 2026. Para se ter ideia dos investimentos, o canal se destaca como o único em solo nacional com os direitos de 100% dos jogos da Copa do Mundo, por exemplo.  A plataforma também detém acordo para exibição das Olimpíadas de 2028, também nos EUA.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitter, Instagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar