CazéTV define elenco de peso para primeira grande transmissão de 2026

Projeto liderado por Casimiro Miguel se prepara para uma temporada ainda mais simbólica esportivamente, com exibições de grandes eventos

A CazéTV definiu a equipe e o formato da cobertura das Olimpíadas de Inverno, em fevereiro, na Itália, e apostará em nomes já conhecidos do público. Fernanda Gentil , Pedro Scooby e Diogo Defante foram os escolhidos pelo projeto liderado por Casimiro Miguel para viajar às sedes dos Jogos e promoverem uma transmissão que mescla informação e entretenimento.

Fernanda Gentil assumirá a função de âncora da cobertura diretamente da Itália, entre Milão e Cortina d’Ampezzo. Ela conduzirá a programação ao longo do evento e ocupará o posto de host principal das transmissões durante os Jogos.

Já Pedro Scooby acompanhará de perto o desempenho dos principais atletas brasileiros nas modalidades de neve e gelo. Com vivência esportiva e linguagem descontraída, ele repetirá um modelo de atuação semelhante ao que apresentou nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Diogo Defante completa o time de enviados especiais com seu estilo e olhar irreverente. Ele circulará pelo ambiente olímpico em busca de curiosidades, situações inusitadas e registros fora do eixo das competições. Algo que já faz habitualmente em transmissões do canal.