CazéTV define elenco de peso para primeira grande transmissão de 2026

A CazéTV definiu a equipe e o formato da cobertura das Olimpíadas de Inverno, em fevereiro, na Itália, e apostará em nomes já conhecidos do público. Fernanda Gentil, Pedro Scooby e Diogo Defante foram os escolhidos pelo projeto liderado por Casimiro Miguel para viajar às sedes dos Jogos e promoverem uma transmissão que mescla informação e entretenimento.
Fernanda Gentil assumirá a função de âncora da cobertura diretamente da Itália, entre Milão e Cortina d’Ampezzo. Ela conduzirá a programação ao longo do evento e ocupará o posto de host principal das transmissões durante os Jogos.
Já Pedro Scooby acompanhará de perto o desempenho dos principais atletas brasileiros nas modalidades de neve e gelo. Com vivência esportiva e linguagem descontraída, ele repetirá um modelo de atuação semelhante ao que apresentou nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.
Diogo Defante completa o time de enviados especiais com seu estilo e olhar irreverente. Ele circulará pelo ambiente olímpico em busca de curiosidades, situações inusitadas e registros fora do eixo das competições. Algo que já faz habitualmente em transmissões do canal.
Jogos de Inverno na CazéTV
Os Jogos Olímpicos de Inverno acontecem entre os dias 6 e 22 de fevereiro, com provas distribuídas entre Milão e Cortina d’Ampezzo, na Itália.
A proposta do canal prevê uma abordagem capaz de aproximar o público brasileiro das modalidades de inverno, ainda pouco difundidas no país. Nisso, inclusive, que o projeto de Casimiro Miguel foca para largar à frente das concorrentes do meio digital.
Vale pontuar que os Jogos de Inverno integram uma grade completa esportiva do canal para temporada 2026. Para se ter ideia dos investimentos, o canal se destaca como o único em solo nacional com os direitos de 100% dos jogos da Copa do Mundo, por exemplo. A plataforma também detém acordo para exibição das Olimpíadas de 2028, também nos EUA.
