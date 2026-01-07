Carioca vira teste decisivo para Leandrinho e Paulinho no Vasco

Carioca vira teste decisivo para Leandrinho e Paulinho no VascoLaterais são as últimas opções da posição e tendência é de que sejam emprestados, a não ser que conquistem a confiança de Diniz
O Vasco tem sofrido com o assédio em seus laterais titulares, Paulo Henrique e Lucas Piton. Há chance de uma proposta ser apresentada nesta janela de transferências tornando a possibilidade de saída real. Dessa forma, surgiria espaço para Paulinho e Leandrinho. Ambos vão iniciar o Carioca como titulares, uma grande oportunidade de conquistarem a confiança do técnico Fernando Diniz.
Atualmente os jogadores estão no final da fila dentro do elenco. Paulinho está atrás de Paulo Henrique e de Puma Rodríguez. O uruguaio também está na frente de Leandrinho na lateral-esquerda. Nesta posição, até Victor Luís goza de mais prestígio. Portanto, ambos possuem futuro incerto dentro do Vasco.
Paulinho fora dos planos
O estafe de Paulinho já foi aconselhado pelo Vasco a procurar um novo clube para o lateral-direito. O entendimento da diretoria é de que o jogador precisa ganhar mais rodagem e experiência, como ocorreu com Barros e agora JP. No entanto, de acordo com pessoas próximas ao atleta, o Cruz-Maltino não confia tanto assim no potencial de Paulinho.
Dessa forma, os representantes de Paulinho procuram um clube que tenha condições de arcar com transferência em definitivo, porém o Vasco ainda não apresentou os valores para uma possível negociação. Recentemente o Paysandu demonstrou interesse, mas as conversas não evoluíram.
No ano passado, o Atlético propôs um empréstimo até o final de 2026, com opção de compra de 2 milhões de euros por 60% dos direitos econômicos, que passaria a ser obrigação caso o jogador disputasse 15 jogos pelo time profissional do Galo. A proposta também previa o pagamento de mais 10% por 500 mil euros. O Cruz-Maltino não aceitou e isso estremeceu a relação com o estafe do atleta.
Leandrinho também deve sair
Os representantes de Leandrinho também não estão satisfeitos com o Vasco devido a falta de oportunidades para o lateral-esquerdo. O jogador foi utilizado por Fernando Diniz em apenas três partidas desde que voltou do empréstimo junto ao Al-Shabbab, da Arábia Saudita, no meio do ano passado. Leandrinho ficou de fora até do banco de reservas por opção do treinador.
Dessa forma, uma negociação é vista com bons olhos por Leandrinho e seu estafe. Alguns clubes brasileiros sondaram a situação do lateral-esquerdo, mas não apresentaram propostas. Times europeus também demonstraram interesse, mas são de mercados alternativos e não agradaram o jogador. Leandrinho sempre foi tratado como uma joia e foi titular do Brasil no último Mundial Sub-20.