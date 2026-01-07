Brasileiro Igor Thiago faz história na Inglaterra

Com os dois gols que marcou no 3 a 0 do Brentford sobre o Sunderland, ele se torna o brasileiro que mais marcou em uma única edição do Inglês

O atacante brasileiro Igor Thiago alcançou uma marca histórica nesta quarta-feira, 7/1, quando fez dois gols e ajudou seu time, o Brentford, a vencer o Sunderland por 3 a 0. Além disso, com esses dois tentos, chegou aos 16 gols na Premier League. Assim, mesmo com o campeonato apenas no início do returno, ele já é o brasileiro que mais gols marcou em uma única edição do Campeonato Inglês, superando Roberto Firmino, que era o número 1 com 15 gols.

Thiago marcou os dois primeiros gols. Na etapa inicial, abriu o placar aos 30 minutos,emlance belíssimo: entrou na área, driblou o goleiro e bateu para o gol vazio. Já no segundo tempo, aos 20 minutos, o brasileiro fez ótima jogada e rolou para o alemão Schade, que chutou no travessão. A bola sobrou para o Brentford seguir no ataque e, após cruzamento da esquerda, foi Schade quem deu para Igor Thiago, que, de cabeça, marcou o gol que o coloca como Top 1 da lista brasileira de gols em uma única edição no Campeonato Inglês.

Vale destacar que este foi o quinto gol do brasileiro em apenas dois jogos. Afinal, na rodada passada, na vitória por 4 a 2 sobre o Everton, ele marcou três vezes. O ucraniano Yarmolyuk completou o placar pouco depois.

Raio X de Igor Thiago

Igor Thiago tem de 24 anos e nasceu em Brasília, Veio de uma família muito humilde (sua mãe cuidou sozinha de quatro filhos) e defende o Brentford desde junho de 2024. Entretanto, logo teve uma grave lesão que o afastou dos gramados por seis meses. Assim, voltando aos poucos, somente se tornou titular nesta temporada.

O atacante brasileiro começou a carreira nas categorias de base do Cruzeiro e se profissionalizou na Raposa, saindo dos mineiros em 2022 e seguindo para o Ludogorets, da Bulgária. Ali, mandou bem, foi bicampeão búlgaro e despertou o interesse dos belgas do Brugge, que pagou 8 milhões de euros (R$ 50 milhões) para tê-lo. Se destacou, ganhou o campenato nacional, foi semifinalista da LIga Europa. O Brentford quis o jogador e pagou 30 milhões de euros (R$ 188 milhões) pelo brazuca que hoje