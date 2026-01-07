Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Brasileiro Igor Thiago faz história na Inglaterra

Brasileiro Igor Thiago faz história na Inglaterra

Com os dois gols que marcou no 3 a 0 do Brentford sobre o Sunderland, ele se torna o brasileiro que mais marcou em uma única edição do Inglês
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O atacante brasileiro Igor Thiago alcançou uma marca histórica nesta quarta-feira, 7/1, quando fez dois gols e ajudou seu time, o Brentford, a vencer o Sunderland por 3 a 0. Além disso, com esses dois tentos, chegou aos 16 gols na Premier League. Assim, mesmo com o campeonato apenas no início do returno, ele já é o brasileiro que mais gols marcou em uma única edição do Campeonato Inglês, superando Roberto Firmino, que era o número 1 com 15 gols.

Thiago marcou os dois primeiros gols. Na etapa inicial,  abriu o placar aos 30 minutos,emlance belíssimo: entrou na área, driblou o goleiro e bateu para o gol vazio. Já no segundo tempo, aos 20 minutos, o brasileiro fez ótima jogada e rolou para o alemão Schade, que chutou no travessão. A bola sobrou para o Brentford seguir no ataque e, após cruzamento da esquerda, foi Schade quem deu para Igor Thiago, que, de cabeça, marcou o gol que o coloca como Top 1 da lista brasileira de gols em uma única edição no Campeonato Inglês.

Vale destacar que este foi o quinto gol do brasileiro em apenas dois jogos. Afinal, na rodada passada, na vitória por 4 a 2 sobre o Everton, ele marcou três vezes. O ucraniano Yarmolyuk completou o placar pouco depois.

Raio X de Igor Thiago

Igor Thiago  tem  de 24 anos  e nasceu em Brasília, Veio de uma família muito humilde (sua mãe cuidou sozinha de quatro filhos) e defende o Brentford desde junho de 2024. Entretanto, logo teve uma grave lesão que o afastou dos gramados por seis meses. Assim, voltando aos poucos, somente se tornou titular nesta temporada.

O atacante brasileiro começou a carreira nas categorias de base do Cruzeiro e se profissionalizou na Raposa, saindo dos mineiros em 2022 e seguindo para o Ludogorets, da Bulgária. Ali, mandou bem, foi bicampeão búlgaro e despertou o interesse dos belgas do Brugge, que pagou 8 milhões de euros (R$ 50 milhões)  para tê-lo.  Se destacou, ganhou o campenato nacional, foi semifinalista da LIga Europa. O Brentford quis o jogador e  pagou 30 milhões de euros (R$ 188 milhões) pelo brazuca que hoje

Em recente entrevista à ESPN Igor Thiago, que hoje tem uma vida confortabilíssima, disse que a maior alegria de sua vida foi conseguir, ainda no início da carreira, dar uma casa própria para a mãe e ajudar a família.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar