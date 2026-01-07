Brasil finaliza preparação e joga tudo contra o Catar pela Kings League Nations

Brasil finaliza preparação e joga tudo contra o Catar pela Kings League NationsSeleção treina na Trident Arena, ajusta últimos detalhes e entra pressionada após derrota na estreia
A Seleção Brasileira encerrou nesta quarta-feira (07/1) a preparação para o confronto decisivo diante do Catar, válido pela segunda rodada da Kings League Nations. A partida acontece nesta quinta-feira (08/1), às 19h, na Trident Arena, em São Paulo.
O último treino aconteceu no próprio palco do jogo, com o objetivo de ambientar os atletas à quadra e ajustar os detalhes finais antes do duelo. Durante a atividade, os jogadores trabalharam finalizações e ensaiaram jogadas específicas elaboradas pelo técnico Dudu Oliveira. Parte da estratégia, no entanto, foi mantida em sigilo, indicando possíveis mudanças táticas para a partida.
Após a derrota para a Espanha na estreia, o Brasil entra em campo sob forte pressão. O resultado negativo obriga a equipe a buscar a vitória para seguir com chances de classificação à próxima fase da Kings League Nations. Um novo revés deixaria a seleção em situação extremamente delicada no Grupo D, com a possibilidade de eliminação antecipada, já que Espanha e Catar chegariam a duas vitórias na chave.
Atual campeão mundial da Kings League, o Brasil tenta manter vivo o sonho do bicampeonato atuando em casa, diante de sua torcida. Aliás, a expectativa é de casa cheia novamente na Trident Arena, com o público empurrando a seleção em mais um jogo decisivo na competição.
