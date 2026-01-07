Brasil finaliza preparação e joga tudo contra o Catar pela Kings League Nations

Seleção treina na Trident Arena, ajusta últimos detalhes e entra pressionada após derrota na estreia / Crédito: Jogada 10

A Seleção Brasileira encerrou nesta quarta-feira (07/1) a preparação para o confronto decisivo diante do Catar, válido pela segunda rodada da Kings League Nations. A partida acontece nesta quinta-feira (08/1), às 19h, na Trident Arena, em São Paulo. O último treino aconteceu no próprio palco do jogo, com o objetivo de ambientar os atletas à quadra e ajustar os detalhes finais antes do duelo. Durante a atividade, os jogadores trabalharam finalizações e ensaiaram jogadas específicas elaboradas pelo técnico Dudu Oliveira. Parte da estratégia, no entanto, foi mantida em sigilo, indicando possíveis mudanças táticas para a partida.