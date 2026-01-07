Braga elimina Benfica e vai enfrentar Vitória de Guimarães na final da Taça da Liga

Braga elimina Benfica e vai enfrentar Vitória de Guimarães na final da Taça da LigaNa disputa do Final Four, em Leiria, time de José Mourinho perde por 3 a 1 e vê rival avançar para a decisão do torneio no próximo sábado
O Braga assegurou vaga na decisão da Taça da Liga ao vencer o Benfica por 3 a 1 nesta quarta-feira (7/1), no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, sede do Final Four. Pau Victor, Rodrigo Zalazar e Lagerbielke marcaram para os minhotos, enquanto Pavlidis descontou para os lisboetas. Com o resultado, o time dirigido por Carlos Vicens avança para enfrentar o Vitória de Guimarães, que superou o Sporting por 2 a 1 na outra chave. A final está marcada para sábado, às 17h (de Brasília).
Como foi o jogo
O duelo começou equilibrado, mas o Braga mostrou eficiência aos 18 minutos. Zalazar recebeu pela direita, deixou Otamendi para trás e cruzou com precisão para Pau Victor abrir o placar. Pouco depois, aos 33, o próprio Zalazar brilhou novamente: recuperou a bola ainda no campo defensivo, conduziu em velocidade, driblou dois adversários e finalizou cruzado para ampliar.
Na segunda etapa, o Benfica tentou reagir. Aos 17 minutos, Pavlidis sofreu pênalti e converteu, diminuindo a diferença. O time de Lisboa quase chegou ao empate dez minutos depois, quando Richard Ríos arriscou de fora da área e obrigou o goleiro a grande defesa, evitando que Pavlidis aproveitasse o rebote.
O golpe final veio aos 36 minutos. Após cobrança de falta, Tomás Araújo tentou afastar, mas desviou contra o próprio gol. O goleiro defendeu parcialmente, deixando a sobra para Lagerbielke, que empurrou para a rede e decretou o triunfo bracarense.
Próximos compromissos
No dia 14 de janeiro, o Braga enfrenta o AD Fafe pelas quartas de final da Taça de Portugal. O jogo será às 15h45 (de Brasília) no Estádio Municipal de Fafe. No mesmo dia, pela mesma fase do torneio, o Benfica terá pela frente o clássico contra o Porto. O duelo ocorrerá às 17h45 (de Brasília) no Estádio do Dragão.
