Botafogo volta a vencer e lidera o seu grupo na Copinha

Botafogo volta a vencer e lidera o seu grupo na CopinhaVitória magra por 1 a 0 não ilustra o domínio do Fogão diante do Estrela de Março. Na última rodada, o empate classifica o Glorioso
Em jogo pela segunda rodada do Grupo 22 da Copa São Paulo, o Botafogo venceu o Estrela de Março, da Bahia. O duelo desta quarta-feira, 7/1, rolou no Joaquim de Morais Filho, em Taubaté, e terminou 1 a 0, com gol de Zapellini, no primeiro tempo. Apesar do placar magro, o Fogão foi amplamente superior e perdeu muitos gols. Alguns foram incríveis, como os de Arthur Izaque, que teve três chances claras. Outras pararam no bom goleiro do time baiano, Elio Vinpicius, com ótimas defesas, principalmente no primeiro tempo.
Este resultado leva o Botafogo aos seis pontos, na liderança e muito perto da classificação. A terceira rodada será no dia 10, mais uma vez em Taubaté. O Botafogo enfrenta o anfitrião Taubaté, às 19h (de Brasília). Já o Água de Marabá terá o Estrela de Março pela frente na preliminar, às 16h45. Um empate garante a vaga do Fogão.
Taubaté e Água de Marabá têm três pontos e, portanto, precisam de um bom resultado para seguir em frente. O Estrela tem chance mínima de classificação: precisaria vencer o Água de Marabá por três gols e torcer para que o Botafogo vença o Taubaté.
Como foi a vitoria do Botafogo
O Botafogo entrou em campo sem vários jogadores inscritos, como Kadir, Bernardo Valim e outros oito dos 30 relacionados na Copinha. Todos se apresentaram ao treinador Martín Anselmi para o início da temporada do time principal. Contudo, mesmo assim, mostrando muito mais qualidade técnica, o Botafogo sufocou o Estrela, com pelo menos três chances claras e vários escanteios nos primeiros 15 minutos, mas sem conseguir chegar ao gol.
Um lance com Kauan Toledo, que entrou livre, terminou com chute defendido parcialmente por Elio, e o mesmo Kauan Toledo voltou a finalizar, mas o capitão dos bianos, Gabriel Carvalho, cortou na linha. Outro lance foi com Arthur Izaque: um chute à queima-roupa que Elio defendeu e outro em que ele recebeu quase na linha com o goleiro batido, mas finalizou mal. Izaque ainda perdeu um lance em que tentou a bicicleta. Mas, aos 21 minutos, veio o gol em bela jogada de Zapellini, que recebeu a bola após sair de uma marcação tripla e tocou na saída do goleiro.
No segundo tempo, Elio Vinicius, de 1,91 m, seguiu fazendo boas defesas enquanto Arthur Izaque voltou a ter uma oportunidade, mas perdeu: o zagueiro PV na área tentou tirar a bola do pé do atacante, que ajeitou e finalizou por cima. Assim, o jogo ficou mesmo no 1 a 0.
