Botafogo avança para renovar com Barboza

Há, porém, algumas pendências para o clube resolver / Crédito: Jogada 10

Um dos nomes mais marcantes da campanha do Botafogo em 2024, Barboza avançou para renovar com o clube e ter, assim, o final feliz que faltou em algumas situações. A informação é do site “ge”. Barboza, por sua vez, em 2025, também declarou que gostaria de permanecer mais tempo no Mais Tradicional. A diretoria mantém o otimismo, porém, crê que a questão não será resolvida com celeridade. Afinal, há alguns entraves para resolver.