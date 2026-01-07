Botafogo avança para renovar com Barboza

Botafogo avança para renovar com BarbozaHá, porém, algumas pendências para o clube resolver
Um dos nomes mais marcantes da campanha do Botafogo em 2024, Barboza avançou para renovar com o clube e ter, assim, o final feliz que faltou em algumas situações. A informação é do site “ge”.
Barboza, por sua vez, em 2025, também declarou que gostaria de permanecer mais tempo no Mais Tradicional. A diretoria mantém o otimismo, porém, crê que a questão não será resolvida com celeridade. Afinal, há alguns entraves para resolver.
Uma das questões que emperra a renovação é o salário. Barboza pede um valor que o deixaria com um dos maiores vencimentos do elenco. O Glorioso analisa o caso.
Argentino naturalizado uruguaio, Barboza tem vínculo com o Botafogo até dezembro deste ano. Ou seja, em julho, pode assinar um pré-contrato com outro clube e sair de graça.
O camisa 20 está no Botafogo desde o início de 2024.
