Bizarro! Jogador acerta bolada em torcedor durante apresentação oficial; veja vídeo

Bizarro! Jogador acerta bolada em torcedor durante apresentação oficial; veja vídeoDamián 'Kitu' Díaz foi apresentado como reforço do Guayaquil City, do Equador, mas errou feio ao tentar fazer uma graça com a galera
O Guayaquil City apresentou o veterano atacante argentino Damián “Kitu” Díaz em um evento marcado por uma verdadeira “pedrada”. Na tarde de terça-feira (6), os torcedores receberam o jogador no estádio. Para fazer uma graça, o jogador, de 39 anos, resolveu mandar uma bola para a arquibancada, mas errou o chute e acertou uma bolada em um torcedor que estava à beira do campo.
Veja o vídeo:
Kitu Díaz fue presentado como nuevo refuerzo de Guayaquil City, quiso regalar una pelota a la tribuna, la agarró mal y LE PEGÓ UN PELOTAZO a uno.
