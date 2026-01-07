Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bizarro! Jogador acerta bolada em torcedor durante apresentação oficial; veja vídeo

Damián 'Kitu' Díaz foi apresentado como reforço do Guayaquil City, do Equador, mas errou feio ao tentar fazer uma graça com a galera
O Guayaquil City apresentou o veterano atacante argentino Damián “Kitu” Díaz em um evento marcado por uma verdadeira “pedrada”. Na tarde de terça-feira (6), os torcedores receberam o jogador no estádio. Para fazer uma graça, o jogador, de 39 anos, resolveu mandar uma bola para a arquibancada, mas errou o chute e acertou uma bolada em um torcedor que estava à beira do campo.

Veja o vídeo:

