Barcelona vence Athletic Bilbao com dois de Raphinha e vai à final da Supercopa da Espanha

Com atuação dominante, Barça goleia na Arábia Saudita e espera vencedor de Atlético de Madrid x Real Madrid / Crédito: Jogada 10

O Barcelona está na final da Supercopa da Espanha. Mesmo poupando Lamine Yamal, o time catalão goleou o Athletic Bilbao por 5 a 0, nesta quarta-feira (7), e garantiu a classificação para a decisão. Ferrán Torres, Fermín López, Bardghji e Raphinha balançaram a rede no primeiro tempo, e o atacante brasileiro completou a vitória na segunda etapa no estádio King Abdullah, em Jidá, na Arábia Saudita. LEIA MAIS: Gasperini vive tensão nos bastidores e pode deixar a Roma ainda nesta temporada

Com dois gols e uma assistência, Raphinha foi o grande nome da partida. O atacante saiu de campo para a entrada de Rashford aos 18 minutos do segundo tempo, de olho na grande final. Dessa maneira, o Barcelona aguarda o vencedor de Atlético de Madrid x Real Madrid na outra semifinal para saber quem será o adversário na briga pelo título. A decisão está marcada para o próximo domingo (11), às 16h (de Brasília). Além disso, o time comandado pelo técnico Hansi Flick confirmou a grande fase e chegou a nove vitórias seguidas na temporada. Antes, o time vinha de um triunfo na fase de liga da Champions, uma pela Copa do Rei e outras seis no Campeonato Espanhol. Em La Liga, o Barça é o líder isolado, com 49 pontos, quatro a mais que o Real Madrid. Por outro lado, o Athletic Bilbao mostrou fragilidades diante do Barcelona e atravessa um momento complicado. Isto porque, nos últimos 15 jogos da temporada, o time venceu apenas quatro, com três empates e oito derrotas. Assim, a equipe está somente na oitava posição em La Liga, com 24 pontos.