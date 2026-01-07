Balotelli se aproxima de retorno ao futebol

Atacante tem acordo com o Al Ittifaq, de Dubai, e aguarda assinatura do contrato após deixar o Genoa

Mario Balotelli está prestes a voltar aos gramados após deixar o Genoa na última temporada. Segundo o jornalista italiano Gianluca Di Marzio, o atacante chegou a um acordo com o Al Ittifaq, clube de Dubai, para assinar um contrato com duração de dois anos e meio.

Ainda de acordo com a informação, a oficialização só deve acontecer depois do dia 12 de janeiro. A viagem de Balotelli para Dubai está marcada para a próxima sexta-feira (9). Em sua última passagem pelo Genoa, o italiano teve pouco espaço e atuou por somente 56 minutos ao longo da temporada.

Aos 35 anos, Balotelli soma uma longa trajetória no futebol internacional, com passagens por clubes como Inter de Milão, Manchester City, Milan, Liverpool, Nice, Olympique de Marselha, Brescia, Monza, Adana Demirspor, Sion e o próprio Genoa.

Agora, o atacante se prepara para iniciar mais um capítulo da carreira, desta vez no futebol do Oriente Médio.