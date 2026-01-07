Atlético ratifica favoritismo diante do QFC e garante classificação antecipada na Copinha

Atlético ratifica favoritismo diante do QFC e garante classificação antecipada na CopinhaGalinho vence por 3 a 0 com facilidade, em Osasco, assume liderança isolada do Grupo 29 e assegura presença na segunda fase do torneio
Nesta quarta-feira (7), em Osasco, o Atlético não teve trabalho para derrotar por 3 a 0 o QFC pela segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Desse modo, o time mineiro alcança a classificação antecipada para a segunda fase.
Com o triunfo, o Galinho chega a seis pontos e assume a liderança do Grupo 29 da Copinha. A vaga na próxima fase está conformada, visto que a equipe alvinegra não pode mais ser ultrapassada pelo terceiro colocado da chave.
Como foi o jogo
A partida começou intensa, com o Galo novamente cometendo um pênalti nos minutos iniciais, como já havia ocorrido na estreia. Desta vez, porém, Pedro Cobra brilhou: defendeu a cobrança de Wesley e manteve o placar zerado. O ritmo caiu após o início frenético, mas na primeira chance clara o Atlético foi letal. Vitor Gabriel avançou pela direita e cruzou rasteiro para João Gabriel, que finalizou de primeira e abriu o placar.
Na volta do intervalo, o time mineiro manteve a pressão. Aos nove minutos, em jogada ensaiada de falta, Vitor Gabriel recebeu na área e bateu firme no alto, ampliando. Com vantagem confortável, o Galo administrou o jogo, mas seguiu criando oportunidades. Aos 32, Gutte deu belo passe de calcanhar e Ryan concluiu com força, fechando a vitória por 3 a 0 sobre a equipe potiguar.
Próximo compromisso
O Atlético volta ao Estádio Municipal Prefeito José Liberatti no sábado (10), às 21h (de Brasília), quando enfrenta o Audax-SP no fechamento da fase de grupos da Copinha. O duelo contra os paulistas, vice-líderes com quatro pontos, definirá o campeão da chave.
