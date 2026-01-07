Atlético de Madrid x Real Madrid: onde assistir e escalações

Times se enfrentam em partida única válida pela semifinal da Supercopa da Espanha / Crédito: Jogada 10

A final da Supercopa da Espanha será definida nesta quinta-feira (8), na Arábia Saudita. Atlético de Madrid e Real Madrid se enfrentam às 16h (de Brasília), em partida única pela semifinal do torneio espanhol. A bola rola no Estádio King Abdullah Sports City, em Jidá, e quem passar disputa o título com o Barcelona, que goleou o Athletic Bilbao por 5 a 0 na outra semi. Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

LEIA MAIS: Barcelona vence Athletic Bilbao com dois de Raphinha e vai à final da Supercopa da Espanha Como chega o Atlético de Madrid O Atlético de Madrid sonha em vencer o grande rival para seguir vivo no caminho ‘mais fácil’ para buscar um título nesta temporada. O time comandado pelo técnico Diego Simeone atravessa um bom momento e tem quatro vitórias nas últimas cinco partidas, somando todas as competições. Contudo, para o duelo na Arábia Saudita, o Atlético não poderá contar com os lesionados Nico González e Lenglet. Como chega o Real Madrid Por outro lado, o clube merengue chega em boa fase após quatro vitórias seguidas somando todas as competições, sendo três delas pelo Campeonato Espanhol. Mesmo assim, o Real Madrid é o vice-líder de La Liga, com 45 pontos, quatro a menos que o Barcelona.