Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Atlético de Madrid coloca Thiago Almada em lista de transferências

Atlético de Madrid coloca Thiago Almada em lista de transferências

Meia perdeu espaço e deve ser negociado por causa da forte concorrência na posição
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Thiago Almada pode deixar o Atlético de Madrid em breve. Por causa da forte concorrência na posição, o clube espanhol colocou o meia argentino na lista de transferências e aguarda propostas ainda nesta janela, em janeiro, de acordo com a rádio espanhola “Cadena SER”. Dessa forma, ele pode deixar o futebol espanhol em menos de uma temporada.

O Atlético de Madrid pagou cerca de R$ 194 milhões pela contratação de Thiago Almada. O valor, aliás, foi considerado elevado. Na época, o jogador tinha trocado o Botafogo pelo Lyon, da França. Contudo, o clube francês decidiu negociá-lo para resolver pendências financeiras em meio ao imbróglio entre o empresário americano John Textor e a Eagle, grupo dono dos franceses.

Na atual temporada, Thiago Almada disputou 16 dos 26 jogos do Atlético de Madrid. Recentemente, perdeu espaço para nomes como Baena e Nico González, além de Giuliano Simeone, filho do técnico Diego Simeone. Assim, o clube espanhol entende que não é bom ter um jogador com potencial sem receber oportunidades e vê uma boa possibilidade de lucrar.

Thiago Almada é monitorado por clubes do futebol inglês, mas ainda não recebeu nenhuma proposta. A expectativa, no entanto, é que as ofertas apareçam nos próximos dias. Revelado no Vélez Sarsfield, da Argentina, o jogador de 24 anos já teve passagens pelo Atlanta United, dos Estados Unidos, além do Botafogo, em 2024. No Atlético de Madrid, soma dois gols e uma assistência em 16 jogos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Futebol Internacional

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar