Atlético de Madrid coloca Thiago Almada em lista de transferências

Meia perdeu espaço e deve ser negociado por causa da forte concorrência na posição / Crédito: Jogada 10

Thiago Almada pode deixar o Atlético de Madrid em breve. Por causa da forte concorrência na posição, o clube espanhol colocou o meia argentino na lista de transferências e aguarda propostas ainda nesta janela, em janeiro, de acordo com a rádio espanhola “Cadena SER”. Dessa forma, ele pode deixar o futebol espanhol em menos de uma temporada. O Atlético de Madrid pagou cerca de R$ 194 milhões pela contratação de Thiago Almada. O valor, aliás, foi considerado elevado. Na época, o jogador tinha trocado o Botafogo pelo Lyon, da França. Contudo, o clube francês decidiu negociá-lo para resolver pendências financeiras em meio ao imbróglio entre o empresário americano John Textor e a Eagle, grupo dono dos franceses.