Atlético de Madrid coloca Thiago Almada em lista de transferências

Atlético de Madrid coloca Thiago Almada em lista de transferênciasMeia perdeu espaço e deve ser negociado por causa da forte concorrência na posição
Thiago Almada pode deixar o Atlético de Madrid em breve. Por causa da forte concorrência na posição, o clube espanhol colocou o meia argentino na lista de transferências e aguarda propostas ainda nesta janela, em janeiro, de acordo com a rádio espanhola “Cadena SER”. Dessa forma, ele pode deixar o futebol espanhol em menos de uma temporada.
O Atlético de Madrid pagou cerca de R$ 194 milhões pela contratação de Thiago Almada. O valor, aliás, foi considerado elevado. Na época, o jogador tinha trocado o Botafogo pelo Lyon, da França. Contudo, o clube francês decidiu negociá-lo para resolver pendências financeiras em meio ao imbróglio entre o empresário americano John Textor e a Eagle, grupo dono dos franceses.
Na atual temporada, Thiago Almada disputou 16 dos 26 jogos do Atlético de Madrid. Recentemente, perdeu espaço para nomes como Baena e Nico González, além de Giuliano Simeone, filho do técnico Diego Simeone. Assim, o clube espanhol entende que não é bom ter um jogador com potencial sem receber oportunidades e vê uma boa possibilidade de lucrar.
Thiago Almada é monitorado por clubes do futebol inglês, mas ainda não recebeu nenhuma proposta. A expectativa, no entanto, é que as ofertas apareçam nos próximos dias. Revelado no Vélez Sarsfield, da Argentina, o jogador de 24 anos já teve passagens pelo Atlanta United, dos Estados Unidos, além do Botafogo, em 2024. No Atlético de Madrid, soma dois gols e uma assistência em 16 jogos.
