Atlético confirma acerto com Osmar Giménez, que troca farpas com ex-empresário

Meia de 18 anos confirma viagem para BH antes do dia 12 e rebate estar "perdido" citando dívidas e falta de chuteiras por conta de ex-agente / Crédito: Jogada 10

O Atlético segue ativo no mercado sul-americano e garantiu a contratação de mais uma promessa para a temporada de 2026. O clube alvinegro acertou a chegada do meio-campista paraguaio Osmar Giménez, de apenas 18 anos, que defendia o General Caballero. A negociação, tratada com discrição nos bastidores, tornou-se pública após o próprio jogador confirmar o desfecho positivo em entrevista à rádio ABC, do Paraguai. O jovem atleta já prepara as malas para desembarcar na Cidade do Galo. Giménez revelou que mantém contato direto com o presidente de seu clube atual, Julio Aldama, e recebeu instruções para acelerar o processo de mudança. O cronograma prevê que ele viaje para a capital mineira antes da próxima segunda-feira, dia 12 de janeiro. O objetivo é realizar exames e assinar o contrato definitivo. O jogador celebrou o acerto:

“Acredito que isso já está 100% confirmado”. Novo reforço do Atlético troca farpas com ex-agente A transferência, no entanto, ocorre em meio a um ambiente turbulento envolvendo a representação do atleta. Giménez trocou recentemente de empresários, o que gerou a fúria de seu antigo agente, Juan Alberto Dragotto. Em entrevista à Radio Ñandutí, Dragotto detonou a postura do meia e de sua família. Ele alegou que eles tomaram decisões baseadas na “ignorância” e na “necessidade” financeira. O ex-agente foi duro em suas palavras e decretou: “Infelizmente, o menino está perdido”. Osmar Giménez não deixou as críticas sem resposta e expôs os motivos do rompimento. O reforço atleticano acusou Dragotto de falta de profissionalismo e de não cumprir promessas básicas feitas à sua família. O jogador relatou situações precárias e afirmou que o empresário forneceu apenas “duas ou três chuteiras” durante a parceria e deixou de pagar valores combinados. Segundo Giménez, o agente honrou apenas quatro meses de pagamentos: