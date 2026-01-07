Athletico, com um a menos, supera Maricá e vence a primeira na Copinha

Em Araçatuba, Furacão faz 1 a 0 na equipe do Rio de Janeiro e assume vice-liderança do Grupo 5 / Crédito: Jogada 10

Mesmo com um jogador a menos durante boa parte do segundo tempo, o Athletico sacramentou sua primeira vitória na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026. Na noite desta terça-feira (6), em Araçatuba, o Furacão derrotou o Maricá por 1 a 0, em duelo válido pela segunda rodada do Grupo 5. O gol decisivo saiu aos 35 minutos da etapa inicial, quando Ruan aproveitou falha da defesa da equipe do Rio de Janeiro e garantiu o triunfo rubro-negro. A missão ficou mais difícil após a expulsão do lateral João Vitor, que recebeu o segundo cartão amarelo ao interromper um contra-ataque.