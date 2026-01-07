Athletico, com um a menos, supera Maricá e vence a primeira na Copinha

Athletico, com um a menos, supera Maricá e vence a primeira na CopinhaEm Araçatuba, Furacão faz 1 a 0 na equipe do Rio de Janeiro e assume vice-liderança do Grupo 5
Mesmo com um jogador a menos durante boa parte do segundo tempo, o Athletico sacramentou sua primeira vitória na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026. Na noite desta terça-feira (6), em Araçatuba, o Furacão derrotou o Maricá por 1 a 0, em duelo válido pela segunda rodada do Grupo 5.
O gol decisivo saiu aos 35 minutos da etapa inicial, quando Ruan aproveitou falha da defesa da equipe do Rio de Janeiro e garantiu o triunfo rubro-negro. A missão ficou mais difícil após a expulsão do lateral João Vitor, que recebeu o segundo cartão amarelo ao interromper um contra-ataque.
Apesar da grande pressão do adversário, o Athletico não sucumbiu. Pelo contrário. Manteve a solidez defensiva e, desse modo, segurou o resultado satisfatório até o apito final.
Com o triunfo, a equipe chegou a quatro pontos e assumiu a vice-liderança do grupo, empatada com o Osasco Sporting, mas atrás no critério de gols marcados (3 contra 2). O Maricá, por sua vez, caiu para a terceira posição, com três pontos, enquanto o Araçatuba segue sem pontuar.
Na última rodada, marcada para sexta-feira (9) no Estádio Adhemar de Barros, em Araçatuba, o Maricá enfrentará o líder Osasco Sporting às 18h45. Logo depois, às 21h, o Athletico terá pela frente o lanterna Araçatuba, em busca da classificação.