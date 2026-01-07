Arsenal x Liverpool: onde assistir, escalações e arbitragem

Arsenal x Liverpool: onde assistir, escalações e arbitragemClássico entre gigantes do futebol inglês é válido pela 21ª rodada da Premier League 2025/26
Dia de jogo grande na Premier League 2025/26. Nesta quinta-feira (8), Arsenal e Liverpool se enfrentam às 17h (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres, na partida de encerramento da 21ª rodada do Campeonato Inglês. O duelo coloca frente a frente o líder da competição contra os Reds, que buscam se consolidar no G4.
Onde assistir
A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).
Como chega o Arsenal
O Arsenal é o líder isolado da Premier League com 48 pontos e tem muitos motivos para comemorar. Isto porque os Gunners viram o City chegar ao terceiro empate consecutivo no Campeonato Inglês e podem abrir oito pontos de vantagem na tabela em caso de vitória nesta quinta-feira.
Além disso, o time de Mikel Arteta vem embalado pela vitória por 3 a 2 sobre o Bournemouth na rodada passada e ganha reforços importantes com os retornos de Bukayo Saka e Leandro Trossard, poupados no último compromisso.
No entanto, os jovens Cristhian Mosquera e Max Dowman estão confirmados como desfalques, enquanto Riccardo Calafiori e Ekitiké seguem como dúvida para o clássico.
Como chega o Liverpool
Por outro lado, o Liverpool chega para o confronto em um cenário mais complicado e busca se consolidar na parte de cima da tabela. Os Reds vêm de dois empates seguidos e estão na 4ª posição, com 34 pontos. Assim, a equipe tenta encurtar a diferença para o Aston Villa, que hoje está no terceiro lugar com nove pontos de vantagem e já entrou em campo nesta 21ª rodada.
Além disso, o Liverpool precisa lidar com ausências importantes. O principal desfalque é Mohamed Salah, que defende a seleção do Egito na Copa Africana de Nações. Além dele, Alexander Isak está fora após sofrer uma fratura na fíbula, assim como Wataru Endo, também lesionado.
“Very big game”