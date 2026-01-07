Arsenal x Liverpool: onde assistir, escalações e arbitragem

Clássico entre gigantes do futebol inglês é válido pela 21ª rodada da Premier League 2025/26 / Crédito: Jogada 10

Dia de jogo grande na Premier League 2025/26. Nesta quinta-feira (8), Arsenal e Liverpool se enfrentam às 17h (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres, na partida de encerramento da 21ª rodada do Campeonato Inglês. O duelo coloca frente a frente o líder da competição contra os Reds, que buscam se consolidar no G4. Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

LEIA MAIS: Manchester City volta a tropeçar na Premier League, e o líder Arsenal agradece Como chega o Arsenal O Arsenal é o líder isolado da Premier League com 48 pontos e tem muitos motivos para comemorar. Isto porque os Gunners viram o City chegar ao terceiro empate consecutivo no Campeonato Inglês e podem abrir oito pontos de vantagem na tabela em caso de vitória nesta quinta-feira. Além disso, o time de Mikel Arteta vem embalado pela vitória por 3 a 2 sobre o Bournemouth na rodada passada e ganha reforços importantes com os retornos de Bukayo Saka e Leandro Trossard, poupados no último compromisso. No entanto, os jovens Cristhian Mosquera e Max Dowman estão confirmados como desfalques, enquanto Riccardo Calafiori e Ekitiké seguem como dúvida para o clássico.