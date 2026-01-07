Argentina vence o Japão e encaminha classificação na Kings League Nations

Em partida sofrível para o torcedor, Hermanos levam a melhor no final e colocam um pé e meio nas quartas de final

O primeiro tempo foi bem anormal para os padrões da Kings League. Afinal, mesmo após 18 minutos, o zero não saiu do placar. A Argentina foi superior durante a primeira etapa, mas não conseguiu marcar, parando no goleiro japonês. Nem mesmo o gol dobro foi capaz de alterar o marcador.

A Argentina segue 100% na Kings League Nations, após bater o Japão por 3 a 1, nesta quarta-feira (07/1) na Trident Arena, pela segunda rodada da competição. O jogo em si foi bem sofrível e com poucas emoções. Contudo, os hermanos conseguiram levar a melhor no final e somar sua segunda vitória no torneio.

Argentina vence e vence na Kings League Nations

No segundo tempo os gols começaram a sair. Após o lançamento do dado que definiu o clássico X1, Aaron Martinez fez 1 a 0 para a Argentina. Contudo, no ataque seguinte, Miyashita deixou tudo igual para o Japão. Com todos os jogadores de volta, os japoneses tentaram passar a frente com seu pênalti do presidente, mas o streamer Kato mandou pra fora. Diferente do streamer argentino Markito, que bateu no ângulo e fez 2 a 1.

Atrás do placar, o Japão se lançou para o ataque e ativou sua carta secreta ganhei um gol dobro por quatro minutos. Contudo, sem sucesso, as equipes foram para o matchball com o placar ainda em 2 a 1 para a Argentina

No matchball, as duas seleções empilharam chances perdidas e a reta final de jogo acabou sendo bem longa. Coube ao goleiro Luís Sanches acertar um lindo chute da sua área para fazer 3 a 1 e dar a vitória para a Argentina

A situação das seleções na Kings League Nations

Com o resultado, a Argentina conseguiu sua segunda vitória na competição e está muito próximo de garantir uma vaga nas quartas de final. Já o Japão, com duas derrotas, vive uma situação complicada e precisa de um milagre para chegar no Last Chance.