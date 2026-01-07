Após alfinetar Piqué em último CD e turnê, Shakira volta a se apresentar no Brasil

Cantora realizará um megashow gratuito em Copacabana, no dia 9 de maio. Prefeito do Rio tenta fazer suspense nas redes sociais / Crédito: Jogada 10

Após pouco mais de um ano, a cantora Shakira retornará ao Brasil para nova apresentação. Afinal, a estrela fará um megashow gratuito em Copacabana, no dia 9 de maio. A confirmação veio através de um e-mail marketing do Deezer, aplicativo reprodutor de músicas. Inclusive, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, fez uma publicação enigmática nas redes sociais na tentativa de promover um suspense. A cidade se notabilizou por receber apresentações de grandes artistas mundiais do pop nos últimos anos. Por exemplo, shows de Lady Gaga e Madonna, que ocorreram também na Praia de Copacabana, são exemplos deste cenário.

Cantora tem decisão visionária A última vez que Shakira esteve no Brasil para cantar foi no ano passado, para uma série de apresentações da sua turnê “Las Mujeres Ya No Lloran” (As Mulheres já não choram, na tradução para o português). Por sinal, essas viagens pela América Latina para a realização de shows e seu último CD fizeram a artista ser novamente um dos principais assuntos no noticiário. Isso porque Shakira soube transformar a dor da traição do seu antigo marido, o ex-jogador Piqué, em músicas de sucesso com músicas de sucesso. As canções e a turnê foram repletas de menções e ataques ao seu antigo companheiro. Por isso, em seu retorno ao Brasil, espera-se que Shakira cante novamente as músicas de seu último CD. As viagens para shows pela América Latina receberam o nome da primeira música lançada após o divórcio com o ex-Barcelona, com quem foi casada por 12 anos. “As mulheres não choram, elas faturam”, diz um trecho da canção que também faz referências à namorada de Gerard (tida como pivô da separação) e à ex-sogra. Na música ‘El Jefe’, dedicada à babá, Shakira também cita o pai de Piqué, Joan Rovira. “Dizem por aí que não há mal que dure mais de cem anos. Mas meu sogro ainda está por ai, sem bater as botas”. De acordo com o divulgado à época, os pais do ex-jogador o ajudaram a acobertar o caso extraconjugal com Chía.

Separação de Shakira e Piqué O casamento da cantora com o ex-jogador durou de 2010 a 2022 – tido como um dos mais bem sucedidos do meio esportivo nesse ínterim. A versão de Shakira acusa o ex de infidelidade e afirma que o mesmo mantinha uma longa relação extraconjugal com Clara Chía, que assumiu o status de namorada de Piqué depois do divórcio. Shakira revelou que soube da traição através da imprensa enquanto seu pai, William Mebarak, de 91 anos, estava internado em uma UTI. Rumores da época afirmavam que Clara se hospedava na mansão do ex-casal na ausência da cantora.