Andraus x Athletico: onde assistir, escalações e arbitragem

Rubro-Negro estreia no Campeonato Paranaense com a equipe de aspirantes atuando como visitante dentro da Arena da Baixada

Por conta do calendário, o Rubro-Negro usará uma estratégia já utilizada pelo clube na década passada. O Athletico disputa o estadual com sua equipe de aspirantes, que já conquistou o título em 2018 e 2019. Inclusive, o time comandado pelo português João Correia já atuou junto na Taça FPF, no final do ano passado.

De volta à elite do futebol brasileiro, o Athletico inicia sua caminhada na temporada 2026. Com uma equipe de aspirantes, o Furacão estreia no Campeonato Paranaense contra o Andraus, na noite desta quinta-feira (08), jogando como visitante na Arena da Baixada.

Onde assistir

A partida terá transmissões pelos canais do YouTube GOAT e Rede Furacão.

Como chega o Andraus

Em sua terceira temporada na elite do futebol paranaense, o Gigante da Pedreira tenta fazer mais do que nas últimas edições. Afinal, o clube de Campo Largo não chegou a passar de fase em nenhuma oportunidade e teve a briga como rebaixamento como objetivo. Nesta temporada, o experiente Claudemir Sturion estará no comando da equipe, que tem como destaque o meia Thiago Primão, revelado pelo Coritiba.

Como chega o Athletico

Com a oportunidade no começo da temporada, os “Pias do Caju” querem aproveitar a oportunidade assim como o time comandado por Tiago Nunes aproveitou em 2018. Para a estreia, João Correia contará com alguns nomes que atuaram na campanha da Série B, como Lucas Belezi, Habraão Lincoln, Riquelme, Dudu, João Correia e Renan Peixoto. Além deles, o Rubro-Negro também terá o lateral Gilberto, que veio do Palmeiras.

ANDRAUS X ATHLETICO

Campeonato Paranaense – 1ª rodada

Data e horário: 08/01/2026 (quinta-feira), às 20h30 (de Brasília)

Local: Arena da Baixada, Curitiba (PR)

ANDRAUS: Carlão; Pagé, Daniel (Marcos), Recife e Ronald; Marcos, Thiago Primão e Valdivia; Caio Cezar, Lisboa e Fábio Henrique. Técnico: Claudemir Sturion.

ATHLETICO: Matheus Soares; Gilberto, Lucas Belezi, Habraão e Claudinho; Riquelme, Dudu e João Cruz; Felipe Chiqueti, Bruninho e Renan Peixoto. Técnico: João Correia.

Árbitro: Cristian Emanuel Rocha Lima

Assistentes: João Fabio Machado Brischiliari e Carlos Eduardo Zarpelon