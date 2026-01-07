Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Alvo do Botafogo, Medina se reapresenta ao Estudiantes

Glorioso não pode inscrever reforços, por ora, por conta do transfer ban da Fifa
Com o Botafogo impossibilitado de inscrever reforços por conta do transfer ban da Fifa, o volante Medina se reapresentou ao Estudiantes nesta quarta-feira (7), no CT do clube, em La Plata. No Alvinegro, o CEO Thairo Arruda lidera as negociações para quitar uma dívida de 21 milhões de dólares (R$ 113,2 milhões) com o Atlanta United (EUA) por conta da contratação do meia Almada, em junho de 2024.

Apesar deste movimento do jogador, o Botafogo ainda tem tudo encaminhado com os empresários da fera. As conversas, portanto, estão em estágio avançado. Por outro lado, o clube reconhece que uma demora para derrubar o transfer ban pode melar a chegada de Medina ao Espaço Lonier.

O Estudiantes não receberá nada por Medina, que pertence ao empresário Foster Gillett. O mandachuva norte-americano, que pagou a rescisão da fera com o Boca Juniors para colocá-lo no Pincha.

O interesse do Botafogo por Medina não começou nesta janela de transferências internacionais. Em 2024, o clube tentou tirá-lo do Boca Juniors, mas ele acabou no Leão de La Plata. Ainda em 2025, o volante sagrou-se campeão do Clausura e fez 43 jogos, com duas assistências.

Até o momento, o clube acertou com o zagueiro Riquelme, do Sport. Este, porém, vai para o sub-20. Outro reforço que o clube anunciou é o atacante Villalba, do Nacional-URU.

