Alvo do Botafogo, Medina se reapresenta ao Estudiantes

Alvo do Botafogo, Medina se reapresenta ao EstudiantesGlorioso não pode inscrever reforços, por ora, por conta do transfer ban da Fifa
Com o Botafogo impossibilitado de inscrever reforços por conta do transfer ban da Fifa, o volante Medina se reapresentou ao Estudiantes nesta quarta-feira (7), no CT do clube, em La Plata. No Alvinegro, o CEO Thairo Arruda lidera as negociações para quitar uma dívida de 21 milhões de dólares (R$ 113,2 milhões) com o Atlanta United (EUA) por conta da contratação do meia Almada, em junho de 2024.
Apesar deste movimento do jogador, o Botafogo ainda tem tudo encaminhado com os empresários da fera. As conversas, portanto, estão em estágio avançado. Por outro lado, o clube reconhece que uma demora para derrubar o transfer ban pode melar a chegada de Medina ao Espaço Lonier.
O Estudiantes não receberá nada por Medina, que pertence ao empresário Foster Gillett. O mandachuva norte-americano, que pagou a rescisão da fera com o Boca Juniors para colocá-lo no Pincha.
O interesse do Botafogo por Medina não começou nesta janela de transferências internacionais. Em 2024, o clube tentou tirá-lo do Boca Juniors, mas ele acabou no Leão de La Plata. Ainda em 2025, o volante sagrou-se campeão do Clausura e fez 43 jogos, com duas assistências.
Até o momento, o clube acertou com o zagueiro Riquelme, do Sport. Este, porém, vai para o sub-20. Outro reforço que o clube anunciou é o atacante Villalba, do Nacional-URU.
