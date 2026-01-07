Alvo do Botafogo, Medina se reapresenta ao Estudiantes

Glorioso não pode inscrever reforços, por ora, por conta do transfer ban da Fifa / Crédito: Jogada 10

Com o Botafogo impossibilitado de inscrever reforços por conta do transfer ban da Fifa, o volante Medina se reapresentou ao Estudiantes nesta quarta-feira (7), no CT do clube, em La Plata. No Alvinegro, o CEO Thairo Arruda lidera as negociações para quitar uma dívida de 21 milhões de dólares (R$ 113,2 milhões) com o Atlanta United (EUA) por conta da contratação do meia Almada, em junho de 2024. Apesar deste movimento do jogador, o Botafogo ainda tem tudo encaminhado com os empresários da fera. As conversas, portanto, estão em estágio avançado. Por outro lado, o clube reconhece que uma demora para derrubar o transfer ban pode melar a chegada de Medina ao Espaço Lonier.