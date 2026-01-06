Vojvoda avalia opções para substituir Neymar em estreia do Santos

Neymar renovou contrato por uma temporada, mas não atua no início da temporada. Isso porque o jogador passou por cirurgia no menisco do joelho esquerdo. O estafe do atleta conduz a recuperação enquanto o Santos acompanha à distância. Embora exista a possibilidade de Neymar retornar em fevereiro, já com estadual e Brasileirão em andamento, a comissão técnica não trabalha com previsão de retorno.

O Santos inicia a temporada de 2026 sem Neymar e define alternativas para substituir o camisa 10 no Paulistão. O time enfrenta o Novorizontino neste sábado (10), às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela primeira rodada da competição estadual.

Assim, o técnico Juan Pablo Vojvoda deve iniciar a temporada com a base utilizada no encerramento do último Brasileirão. Uma das possibilidades é a entrada de Zé Rafael ao lado de João Schmidt e Willian Arão, formando uma trinca de volantes no meio-campo. A equipe atuou assim na 34ª rodada do Brasileirão, diante do Mirassol. Victor Hugo e Gabriel Bontempo também surgem como alternativas.

O argentino Benjamín Rollheiser é outra das opções para a vaga. Na reta final da última temporada, o jogador passou a atuar pelo lado direito do ataque sob comando de Vojvoda. Com a saída de Guilherme para o Houston Dynamo (Estados Unidos), há possibilidade do ataque da equipe ser formado por Álvaro Barreal pelo lado esquerdo e Rollheiser na direita.

Gabigol pode reestrear pelo Santos

Apresentado na última segunda-feira (5), o atacante Gabigol já se colocou à disposição do técnico para reestrear com a camisa do Santos e é outra das possibilidades que tem Vojvoda. O atacante afirmou que se sente confortável com o estilo de jogo do técnico argentino e que se sente bem fisicamente para atuar.

“Estou pronto, depende do Mister. Estou me sentindo bem. (…) Foi pouco tempo de treino, mas creio que é um estilo que cabe mais a mim. A pressão mais curta, no campo do adversário, é o DNA do Santos. Ter a bola, atacar com muitos jogadores, fazer gols, correr riscos. Creio que estou no lugar certo”, afirmou o atacante em entrevista coletiva.