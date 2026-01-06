Vojvoda avalia opções para substituir Neymar em estreia do Santos

Vojvoda avalia opções para substituir Neymar em estreia do SantosTécnico deve manter base que terminou o último Brasileirão e conta com reforço de Gabigol
O Santos inicia a temporada de 2026 sem Neymar e define alternativas para substituir o camisa 10 no Paulistão. O time enfrenta o Novorizontino neste sábado (10), às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela primeira rodada da competição estadual.
Neymar renovou contrato por uma temporada, mas não atua no início da temporada. Isso porque o jogador passou por cirurgia no menisco do joelho esquerdo. O estafe do atleta conduz a recuperação enquanto o Santos acompanha à distância. Embora exista a possibilidade de Neymar retornar em fevereiro, já com estadual e Brasileirão em andamento, a comissão técnica não trabalha com previsão de retorno.
Assim, o técnico Juan Pablo Vojvoda deve iniciar a temporada com a base utilizada no encerramento do último Brasileirão. Uma das possibilidades é a entrada de Zé Rafael ao lado de João Schmidt e Willian Arão, formando uma trinca de volantes no meio-campo. A equipe atuou assim na 34ª rodada do Brasileirão, diante do Mirassol. Victor Hugo e Gabriel Bontempo também surgem como alternativas.
O argentino Benjamín Rollheiser é outra das opções para a vaga. Na reta final da última temporada, o jogador passou a atuar pelo lado direito do ataque sob comando de Vojvoda. Com a saída de Guilherme para o Houston Dynamo (Estados Unidos), há possibilidade do ataque da equipe ser formado por Álvaro Barreal pelo lado esquerdo e Rollheiser na direita.
Gabigol pode reestrear pelo Santos
Apresentado na última segunda-feira (5), o atacante Gabigol já se colocou à disposição do técnico para reestrear com a camisa do Santos e é outra das possibilidades que tem Vojvoda. O atacante afirmou que se sente confortável com o estilo de jogo do técnico argentino e que se sente bem fisicamente para atuar.
“Estou pronto, depende do Mister. Estou me sentindo bem. (…) Foi pouco tempo de treino, mas creio que é um estilo que cabe mais a mim. A pressão mais curta, no campo do adversário, é o DNA do Santos. Ter a bola, atacar com muitos jogadores, fazer gols, correr riscos. Creio que estou no lugar certo”, afirmou o atacante em entrevista coletiva.
Além de Gabriel, outras opções do técnico para a linha de frente são Robinho Jr., Lautaro Díaz, Gabriel Bontempo, Gustavo Caballero e Billal Brahimi. Assim, a escalação do Santos para a estreia no Paulistão pode ter Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Zé Ivaldo e Souza; Willian Arão, João Schmidt e Zé Rafael; Rollheiser (Robinho Jr.), Barreal e Gabigol.
