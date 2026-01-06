Vitão tem data para se apresentar ao Flamengo

As informações são do jornalista Venê Casagrande, em publicação nesta terça-feira (6/1). Assim, Vitão, é aguardado para iniciar os trabalhos no novo clube. O Flamengo, aliás, se reapresentará na segunda-feira (12/1) após férias.

Primeiro reforço do Flamengo para 2026, ainda que sem anúncio oficial por parte do clube, o zagueiro Vitão já tem data para chegar ao Rio de Janeiro. Será na quinta-feira (8/1), quando retorna de férias com a família. Ele chegará junto ao Internacional.

LEIA MAIS: Filipe Luís tentou convencer Kaio Jorge a acertar com Flamengo

Isso ocorre porque a temporada do Rubro-Negro se encerrou tardiamente em 2025: apenas no dia 18 de dezembro. Foi quando o time perdeu nos pênaltis para o PSG (FRA) na final do Intercontinental. Dessa forma, enquanto a maioria dos times da Série A já estavam de férias, o Mais Querido ainda encerrava sua jornada de 78 partidas.

Flamengo principal estreia mais tarde

Assim, a exemplo dos anos recentes, o Flamengo disputará as rodadas iniciais do Campeonato Carioca com o time sub-20, já que não disputará a Copinha em 2026. Este grupo, então, já está treinando desde o dia 18 de dezembro sob o comando de Bruno Pivetti. A maioria destes atletas atuaram na última rodada do Brasileirão 2025, quando o Fla já era o campeão e se encaminhava para o Qatar para a disputa do Intercontinental. A equipe ficou no 3 a 3 com o Mirassol, fora de casa.

A estreia do Flamengo é já neste domingo (11/1), contra a Portuguesa, em jogo adiantado da quinta rodada da Taça Guanabara. O clube, aliás, já divulgou informações de ingressos para o prélio, marcado para o Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. A bola rola às 18h30 (de Brasília).