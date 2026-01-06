Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vitão tem data para se apresentar ao Flamengo

Vitão tem data para se apresentar ao Flamengo

Zagueiro, que realizou "bate-volta" para fazer exames no RJ durante suas férias, chegará de volta na quinta-feira (8/1)
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Primeiro reforço do Flamengo para 2026, ainda que sem anúncio oficial por parte do clube, o zagueiro Vitão já tem data para chegar ao Rio de Janeiro. Será na quinta-feira (8/1), quando retorna de férias com a família. Ele chegará junto ao Internacional.

As informações são do jornalista Venê Casagrande, em publicação nesta terça-feira (6/1). Assim, Vitão, é aguardado para iniciar os trabalhos no novo clube. O Flamengo, aliás, se reapresentará na segunda-feira (12/1) após férias.

LEIA MAIS: Filipe Luís tentou convencer Kaio Jorge a acertar com Flamengo

Isso ocorre porque a temporada do Rubro-Negro se encerrou tardiamente em 2025: apenas no dia 18 de dezembro. Foi quando o time perdeu nos pênaltis para o PSG (FRA) na final do Intercontinental. Dessa forma, enquanto a maioria dos times da Série A já estavam de férias, o Mais Querido ainda encerrava sua jornada de 78 partidas.

Flamengo principal estreia mais tarde

Assim, a exemplo dos anos recentes, o Flamengo disputará as rodadas iniciais do Campeonato Carioca com o time sub-20, já que não disputará a Copinha em 2026. Este grupo, então, já está treinando desde o dia 18 de dezembro sob o comando de Bruno Pivetti. A maioria destes atletas atuaram na última rodada do Brasileirão 2025, quando o Fla já era o campeão e se encaminhava para o Qatar para a disputa do Intercontinental. A equipe ficou no 3 a 3 com o Mirassol, fora de casa.

A estreia do Flamengo é já neste domingo (11/1), contra a Portuguesa, em jogo adiantado da quinta rodada da Taça Guanabara. O clube, aliás, já divulgou informações de ingressos para o prélio, marcado para o Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. A bola rola às 18h30 (de Brasília).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitter, Instagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Flamengo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar