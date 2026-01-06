Vini Jr é flagrado criticando Gonzalo Garcia em goleada do Real

Brasileiro vive jejum de gols e manifestou incômodo após ser vaiado mais uma vez

“Assim é impossível. É f***. Eles têm que tocar a bola. Aqui todo mundo quer driblar e depois eu que sou vaiado. Fala para o Gonzalo (Garcia) que ele tem que passar uma. Não toda vez, mas pelo menos uma”, reclamou Vini Jr.

Vivendo um momento conturbado no Real Madrid, Vini Jr demonstrou insatisfação, mais uma vez, com as vaias da torcida merengue. Apesar da goleada sobre o Betis por 5 a 1 , no último domingo (4), o atacante brasileiro não escapou das críticas. Em paralelo a isso, a TV espanhola “Movistar Plus+” flagrou o jogador desabafando com o técnico Xabi Alonso sobre os companheiros “fominhas”.

Na goleada sobre o Betis, Gonzalo Garcia marcou três gols — Raul Asencio e Fran García completaram o placar. Vini Jr, por outro lado, não participou de nenhum gol e teve uma atuação modesta.

Apesar dos esforços, Vini Jr vive um jejum de mais de 90 dias sem marcar gols pelo Real Madrid. Na atual temporada, o brasileiro soma cinco gols em 25 jogos. Dessa forma, se tornou alvo de vaias dos torcedores do clube espanhol devido a queda de rendimento. Com contrato até junho de 2027, as conversas pela renovação estão travadas e o futuro do jogador é incerto.

Após a goleada sobre o Betis, o técnico Xabi Alonso saiu em defesa de Vini Jr. No início da temporada, o treinador e o jogador se envolveram em uma discussão no clássico com o Barcelona, mas resolveram a situação. Aliás, não é a primeira vez que o comandante defende o brasileiro. Por outro lado, a imprensa espanhola aumenta a pressão sobre uma possível saída do jogador.

