Vídeo: Karoline Lima pede VAR para conferir disputa por buquê em casamento de Léo Ortiz

Vídeo: Karoline Lima pede VAR para conferir disputa por buquê em casamento de Léo OrtizZagueiro do Flamengo casou-se com Maitê Lo Sardo em cerimônia nessa segunda-feira (05), no interior de São Paulo
O casamento de Léo Ortiz, zagueiro do Flamengo, reuniu amigos, família e companheiros de clube em cerimônia marcada por emoção e descontração. Mas foi um momento fora do altar que repercutiu entre internautas nas redes sociais: a disputa pelo buquê. Karoline Lima, namorada de Léo Pereira, chegou, inclusive, a recorrer ao “VAR” para sustentar sua versão do lance polêmico.
Convidada da cerimônia, Karoline publicou um vídeo do momento em que disputou o buquê com outra mulher durante a festa. A influenciadora, que se diz “vencedora”, até aparece alcançando as flores no ar antes da queda de sua concorrente ao chão, que só levanta depois de conseguir pegá-las.
A cena viralizou e virou motivo de brincadeiras entre os seguidores de Karoline. Vale destacar que trata-se de uma das crenças mais importantes do casamento: quem pega o buquê, casa-se na sequência. A partir daí, Lima entrou no clima e recorreu à tecnologia para sustentar sua versão de vencedora moral da disputa. Sempre em tom de brincadeira.
Vídeo
@karolinel_leop4 a Karol pegou ou não pegou o buquê?
