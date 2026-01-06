Vídeo: Karoline Lima pede VAR para conferir disputa por buquê em casamento de Léo Ortiz

O casamento de Léo Ortiz, zagueiro do Flamengo , reuniu amigos, família e companheiros de clube em cerimônia marcada por emoção e descontração. Mas foi um momento fora do altar que repercutiu entre internautas nas redes sociais: a disputa pelo buquê. Karoline Lima, namorada de Léo Pereira, chegou, inclusive, a recorrer ao “VAR” para sustentar sua versão do lance polêmico.

Convidada da cerimônia, Karoline publicou um vídeo do momento em que disputou o buquê com outra mulher durante a festa. A influenciadora, que se diz “vencedora”, até aparece alcançando as flores no ar antes da queda de sua concorrente ao chão, que só levanta depois de conseguir pegá-las.

A cena viralizou e virou motivo de brincadeiras entre os seguidores de Karoline. Vale destacar que trata-se de uma das crenças mais importantes do casamento: quem pega o buquê, casa-se na sequência. A partir daí, Lima entrou no clima e recorreu à tecnologia para sustentar sua versão de vencedora moral da disputa. Sempre em tom de brincadeira.

Vídeo