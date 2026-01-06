Vagno destrincha golaço pelo Fluminense na Copinha

Lateral, que já marcara na edição 2025, volta a balançar as redes na principal competição juniores do Brasil / Crédito: Jogada 10

O lateral-esquerdo Vagno foi o autor do gol que inaugurou os trabalhos do Fluminense na Copinha 2026. Na última segunda (5/1), o Tricolor venceu o Água Santa por 2 a 0, com o jogador de 18 anos abrindo o marcador com um golaço. E ele comentou sobre o tento, feito que repete, já que ele também anotou na Copinha 2025. Na ocasião, porém, era reserva, enquanto agora é titular na lateral canhota. Assim, Vagno celebrou e aproveitou para destrinchar seu gol, marcado em rebote de falta cobrada por ele mesmo.

É a especialidade da casa, fruto de muito trabalho. Treino muito bola parada com o Tuelo (Philipe Saboya), nosso auxiliar. Graças a Deus, consigo bater bem e executar boas batidas. Agora é descansar, fazer o melhor possível para se recuperar para o próximo jogo e pensar no Brasiliense-DF para conseguir uma sequência de vitórias e tentar se classificar com antecedência", disse ao site oficial do Fluminense. Jogador está no Fluminense desde os 9 anos No Flu desde 2017, aos nove anos de idade, Vagno estreou entre os profissionais na temporada passada, quando conquistou os títulos do Torneio OPG Sub-20 e da série prata da Copa Mitad del Mundo-EQU Sub-18. Ele ainda renovou contrato até o fim de 2028. "Estou muito feliz por atingir a marca de ser o autor do primeiro gol do Fluminense na Copinha. Segunda edição, segundo gol. Sempre sonhei disputá-la e pude jogar marcando novamente. Fico muito contente por ter ajudado meus companheiros", afirmou.