Vagno destrincha golaço pelo Fluminense na Copinha

Vagno destrincha golaço pelo Fluminense na CopinhaLateral, que já marcara na edição 2025, volta a balançar as redes na principal competição juniores do Brasil
O lateral-esquerdo Vagno foi o autor do gol que inaugurou os trabalhos do Fluminense na Copinha 2026. Na última segunda (5/1), o Tricolor venceu o Água Santa por 2 a 0, com o jogador de 18 anos abrindo o marcador com um golaço. E ele comentou sobre o tento, feito que repete, já que ele também anotou na Copinha 2025.
Na ocasião, porém, era reserva, enquanto agora é titular na lateral canhota. Assim, Vagno celebrou e aproveitou para destrinchar seu gol, marcado em rebote de falta cobrada por ele mesmo.
“É a especialidade da casa, fruto de muito trabalho. Treino muito bola parada com o Tuelo (Philipe Saboya), nosso auxiliar. Graças a Deus, consigo bater bem e executar boas batidas. Agora é descansar, fazer o melhor possível para se recuperar para o próximo jogo e pensar no Brasiliense-DF para conseguir uma sequência de vitórias e tentar se classificar com antecedência”, disse ao site oficial do Fluminense.
Jogador está no Fluminense desde os 9 anos
No Flu desde 2017, aos nove anos de idade, Vagno estreou entre os profissionais na temporada passada, quando conquistou os títulos do Torneio OPG Sub-20 e da série prata da Copa Mitad del Mundo-EQU Sub-18. Ele ainda renovou contrato até o fim de 2028.
“Estou muito feliz por atingir a marca de ser o autor do primeiro gol do Fluminense na Copinha. Segunda edição, segundo gol. Sempre sonhei disputá-la e pude jogar marcando novamente. Fico muito contente por ter ajudado meus companheiros”, afirmou.
Por fim, ele projetou a segunda rodada do Fluminense na Copinha. Será na quinta-feira (8/1), às 16h30 (de Brasília), contra o Brasiliense.
“Quando a gente vem para uma competição desse tamanho, é muito importante começar ganhando, porque dá confiança para o resto da campanha, o que é fundamental. Espero que a gente consiga fazer um belo jogo na próxima rodada, aprimorar o que vem treinando muito bem e buscar mais três pontos”, finalizou.