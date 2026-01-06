United se aproxima de R$ 730,2 milhões gastos com demissões de técnicos desde Ferguson

O Manchester United segue acumulando altos custos com trocas no comando técnico desde a saída de Sir Alex Ferguson, em 2013. Com a recente demissão de Ruben Amorim, na última segunda-feira (5), o clube inglês se aproxima da marca de 100 milhões de libras gastas em indenizações ao longo desse período, valor que hoje ultrapassa os R$ 730 milhões.

Somente a rescisão do treinador português renderá ao profissional cerca de 10 milhões de libras (R$ 72,6 milhões). No entanto, a conta total da sua passagem por Old Trafford é ainda mais pesada. Para tirá-lo do Sporting, o United desembolsou 11 milhões de libras, além de arcar com salários anuais superiores a 6,5 milhões de libras. Ao final, o investimento em Amorim deve chegar a aproximadamente 28,5 milhões de libras (R$ 285 milhões).

De acordo com informações do jornal ‘The Telegraph’, antes mesmo dessa última mudança, o clube já havia comprometido 78 milhões de libras em compensações a técnicos e membros de comissões técnicas desde a aposentadoria de Ferguson. O número reflete a instabilidade vivida pelo United na última década.

Nesse intervalo, passaram pelo banco de reservas nomes como David Moyes, Louis van Gaal, José Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, Ralf Rangnick e Erik ten Hag, além de interinos como Ryan Giggs, Michael Carrick e Ruud van Nistelrooy. Dessa maneira, cada troca representou novos custos e recomeços frustrados.

Além disso, algumas rescisões chamaram atenção pelo impacto financeiro. Mourinho deixou o clube em 2018 com uma indenização próxima de 20 milhões de libras, enquanto a saída de Erik ten Hag superou a casa dos 10 milhões. A mesma apuração do ‘The Telegraph’ inclui ainda a breve passagem de Dan Ashworth pela direção esportiva, que resultou em um gasto adicional de 7,1 milhões de libras.