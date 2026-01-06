União Cacoalense x Santos, pela Copinha: onde assistir

O Santos enfrenta o União Cacoalense (RO) na quarta-feira (7), às 19h30 (de Brasília), pela segunda rodada da Copinha 2026. O jogo acontecerá no estádio Professor Luiz Augusto de Oliveira, na cidade de São Carlos, sede do grupo, localizada a cerca de 230 km da capital paulista. O jogo é válido pelo Grupo 16 da competição, que ainda conta com Real Brasília e São-Carlense, time anfitrião.

Como chega o União Cacoalense

A União Cacoalense ficou no empate por 2 a 2 diante do São-Carlense, time anfitrião, no último domingo (4), pela primeira rodada da Copinha. A equipe ocupa a terceira posição do grupo, com um ponto, empatado justamente com o São-Carlense. Assim, o time de Rondônia não pode perder se quiser avançar à segunda fase do torneio.

Como chega o Santos

Em busca do tetracampeonato da competição, o Peixe venceu a primeira partida por 3 a 0, diante do Real Brasília. Este resultado colocou a equipe na liderança da chave de forma isolada, com três pontos. Assim, a vitória sobre a União Cacoalense pode garantir o Santos na segunda fase da competição, a depender do outro resultado do grupo. São-Carlense e Real Brasília se enfrentam no mesmo dia, mais cedo: às 17h15 (de Brasília).

Veja a classificação do Grupo do Santos após a primeira rodada da Copinha

1º Santos – 3 pontos; 1 jogo; 1 vitória; 3 gols marcados; 0 gols sofridos

2º São-Carlense – 1 ponto; 1 jogo; 1 empate; 2 gols marcados; 2 gols sofridos

3º União Cacoalense – 1 pontos; 1 jogo; empate; 2 gols marcados; 2 gols sofridos

4º Real Brasília – 0 pontos; 1 jogo; 1 derrota; 0 gols marcados; 3 gols sofridos