Trecho dos votos do casamento de zagueiro do Flamengo repercute na web; veja

O amor é lindo! Zagueiro do Flamengo, Léo Ortiz vive fase inesquecível dentro e fora de campo. Após temporada vitoriosa com o Rubro-Negro ao conquistar os títulos do Campeonato Brasileiro e da Libertadores, ele marcou seu nome na história do clube. A virada de ano também foi especial para o jogador, pois ele se casou no civil com a médica Maitê Lo Sardo, no último sábado (03/01). Em seguida, os dois oficializaram a união em uma cerimônia que ocorreu na fazenda Vila Rica, no interior de São Paulo, na última segunda-feira (05), restrita a familiares e amigos.
A celebração contou ainda com outro jogador do Flamengo como padrinho do casório. Trata-se de seu companheiro de zaga, Léo Pereira, assim como a sua namorada, a influenciadora Karoline Lima. Depois do evento, um trecho dos votos do casamento viralizou nas redes sociais.
“Meu amor quando penso em como tudo começou, não tem como não acreditar que Deus e o destino nos colocou para estarmos juntos para sempre. Eu vou contar uma breve história, acho que nem todo mundo sabe como nos conhecemos para dar um contexto também a tudo que eu vou falar aqui”, ressaltou Léo Ortiz, zagueiro do Flamengo.
“Em 2019, eu vou jogar no Red Bull Brasil, que poderia comprar tantos times e ele resolve fazer a parceria com o Bragantino. 2020 eu me mudo para Bragança, só que você fazia faculdade em Buenos Aires, mas em março vem a pandemia e você volta para Bragança. Até que depois de alguns meses e várias tentativas de interação, você decide falar com o jogador que respondia os seus stories. Algumas conversas e até esperanças de saber cozinhar ocorreram”, complementou com relato.
Detalhes do casamento de zagueiro do Flamengo
A médica entrou acompanhada do pai e se emocionou durante a cerimônia. Do outro lado, o zagueiro chorou ao ver a noiva descer as escadas em sua direção. Karoline Lima, sempre atenta ao conteúdo, registrou tanto a chegada da amiga quanto o momento em que os noivos trocaram alianças, além de parte dos votos.
Maitê escolheu um vestido clássico, com véu e grinalda, além de maquiagem sofisticada. Antes de seguir para o altar, compartilhou imagens nas redes sociais e resumiu o momento com a frase: “Pronta para o sim mais importante da minha vida”.