Trecho dos votos do casamento de zagueiro do Flamengo repercute na web; veja

Casamento com médica ocorre em fazenda no interior de São Paulo e tem companheiro do Rubro-Negro como padrinho na cerimônia

A celebração contou ainda com outro jogador do Flamengo como padrinho do casório. Trata-se de seu companheiro de zaga, Léo Pereira, assim como a sua namorada, a influenciadora Karoline Lima. Depois do evento, um trecho dos votos do casamento viralizou nas redes sociais.

O amor é lindo! Zagueiro do Flamengo, Léo Ortiz vive fase inesquecível dentro e fora de campo. Após temporada vitoriosa com o Rubro-Negro ao conquistar os títulos do Campeonato Brasileiro e da Libertadores, ele marcou seu nome na história do clube. A virada de ano também foi especial para o jogador, pois ele se casou no civil com a médica Maitê Lo Sardo, no último sábado (03/01). Em seguida, os dois oficializaram a união em uma cerimônia que ocorreu na fazenda Vila Rica, no interior de São Paulo, na última segunda-feira (05), restrita a familiares e amigos.

“Meu amor quando penso em como tudo começou, não tem como não acreditar que Deus e o destino nos colocou para estarmos juntos para sempre. Eu vou contar uma breve história, acho que nem todo mundo sabe como nos conhecemos para dar um contexto também a tudo que eu vou falar aqui”, ressaltou Léo Ortiz, zagueiro do Flamengo.

“Em 2019, eu vou jogar no Red Bull Brasil, que poderia comprar tantos times e ele resolve fazer a parceria com o Bragantino. 2020 eu me mudo para Bragança, só que você fazia faculdade em Buenos Aires, mas em março vem a pandemia e você volta para Bragança. Até que depois de alguns meses e várias tentativas de interação, você decide falar com o jogador que respondia os seus stories. Algumas conversas e até esperanças de saber cozinhar ocorreram”, complementou com relato.

Detalhes do casamento de zagueiro do Flamengo

A médica entrou acompanhada do pai e se emocionou durante a cerimônia. Do outro lado, o zagueiro chorou ao ver a noiva descer as escadas em sua direção. Karoline Lima, sempre atenta ao conteúdo, registrou tanto a chegada da amiga quanto o momento em que os noivos trocaram alianças, além de parte dos votos.

Maitê escolheu um vestido clássico, com véu e grinalda, além de maquiagem sofisticada. Antes de seguir para o altar, compartilhou imagens nas redes sociais e resumiu o momento com a frase: “Pronta para o sim mais importante da minha vida”.