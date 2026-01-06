Sporting sofre virada do Vitória Guimarães nos acréscimos e está fora da Taça da Liga de Portugal

Em Leiria, sede do Final Four, Leões levam a virada por 2 a 1 pela semifinal; zagueiro brasileiro entra no segundo tempo, mas não evita revés

Apesar de abrir o placar com Luís Suárez após cruzamento de Francisco Trincão aos 13 minutos de jogo, os Leões não confirmaram o favoritismo. Isso porque, apesar de ostentarem uma sequência de invencibilidade na temporada, sofreram a virada nos acréscimos do segundo tempo.

O Sporting viveu uma noite de terça-feira (6) amarga no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria. Afinal, perdeu por 2 a 1 de virada para o Vitória Guimarães pela semifinal da Taça de Portugal e está eliminado.

O senegalês Alioune Ndoye brilhou ao marcar dois gols consecutivos: primeiro aproveitou cruzamento de Tony Salles, aos 47 minutos, e depois aos 57, pegou sobra dentro da área para definir a classificação dos visitantes.

Emprestado pelo Atlético-MG até junho, Rômulo entrou em campo aos 22 minutos da segunda etapa em substituição a Eduardo Quaresma. Foi, aliás, a segunda aparição do zagueiro brasileiro no time principal do Sporting. Sua estreia havia ocorrido poucos dias antes, na sexta-feira (2), no empate por 1 a 1 contra o Gil Vicente, fora de casa, pela 17ª rodada do Campeonato Português.

Na decisão da Taça da Liga, o Vitória Guimarães terá pela frente o vencedor do confronto entre Benfica e Braga, que ocorrerá na quarta-feira (7), a partir das 17h (de Brasília).

Próximos jogos de Sporting e Vitória

O Sporting volta a campo somente no dia 16 de janeiro, quando enfrenta o Casa Pia no José Alvalade, em Lisboa, pelo Campeonato Português. Dois dias depois, o Vitória de Guimarães recebe o Porto.