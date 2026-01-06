Solskjaer aparece como favorito para assumir o Manchester United

Diretoria avalia retorno do técnico norueguês após saída de Rúben Amorim e conta com apoio de líderes do elenco / Crédito: Jogada 10

O Manchester United tem um velho conhecido como principal alvo para assumir o comando técnico da equipe. Ole Gunnar Solskjaer aparece como um dos nomes mais bem avaliados internamente para assumir o lugar de Rúben Amorim. Segundo Jason Wilcox, diretor de futebol do clube, o histórico do norueguês pesa a seu favor tanto pela passagem como jogador quanto como treinador, além do respeito que ele mantém entre os torcedores. LEIA MAIS: Chelsea anuncia Liam Rosenior como novo treinador

De acordo com o jornal The Guardian, a possível volta de Solskjaer também conta com o apoio de atletas mais experientes do elenco, como Bruno Fernandes e Harry Maguire. Ambos trabalharam com o técnico no United, e foi justamente Solskjaer quem indicou a contratação do meia português junto ao Sporting, em 2020. Aos 52 anos, o treinador está livre no mercado desde que deixou o Besiktas, da Turquia, no início da atual temporada, após não conseguir levar o clube à Liga Conferência. Apesar de não ter conquistado títulos, Solskjaer teve um dos trabalhos mais estáveis do Manchester United no período pós-Alex Ferguson. Sob seu comando, o time terminou a Premier League entre os três primeiros em 2019/20 e 2020/21 e chegou à final da Liga Europa em 2021, quando perdeu o título para o Villarreal. Ele acabou demitido em novembro daquele ano, com a equipe ocupando a sétima colocação do campeonato, justamente na temporada marcada pelo retorno de Cristiano Ronaldo. Mesmo assim, sua passagem é vista de forma positiva pela diretoria.