São Paulo marca votação de impeachment de Julio Casares no Conselho Deliberativo

O Conselho Deliberativo do São Paulo marcou para a próxima quarta-feira (14), às 18h30, a votação que decidirá o futuro do presidente Julio Casares. O processo será conduzido em voto secreto e contará com a participação dos 255 conselheiros do clube.

De acordo com o Estatuto Social, o afastamento preventivo de Casares só ocorrerá se ao menos dois terços dos conselheiros — ou seja, 179 votos — se posicionarem a favor do impeachment. Caso esse número não seja atingido, o pedido será arquivado. Em caso de aprovação, o processo avança para uma nova etapa: a Assembleia Geral dos associados, que decidirá de forma definitiva se o presidente será destituído do cargo.