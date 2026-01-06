São Paulo finaliza treinos em Cotia e retorna ao CT da Barra Funda

Tricolor ficou concentrado no centro de formação destinado à base desde sábado. Estreia no Paulistão será no domingo, contra o Mirassol

O São Paulo finalizou nesta terça-feira (6) o período de treinos no Centro de Formação de Atletas Presidente Laudo Natel, destinado aos jogadores de base do clube. Assim, o elenco tricolor ficou dois dias em atividades em Cotia.

O grupo comandado pelo técnico Hernán Crespo ficou concentrado em Cotia desde sábado. Assim, voltará a treinar no CT da Barra Funda a partir desta quarta-feira. A mudança de local já estava dentro do planejado pelo Tricolor para a semana de atividades preparatórias.

De acordo com informações divulgadas pelo São Paulo, os jogadores participaram de um coletivo de 11 contra 11 em um dos campos do CT de Cotia nesta terça-feira.

Dessa maneira, o São Paulo segue preparação para fazer sua primeira partida oficial em 2026. No próximo domingo (11), às 20h30 (de Brasília), o Tricolor visita o Mirassol, no Maião, pela primeira rodada do Campeonato Paulista.