Santos indica ao Internacional que voltará a tentar contratar Thiago Maia

Colorado não se opõe a saída do volante, mas espera uma compensação financeira do Peixe. Relação ruim entre os clubes é empecilho / Crédito: Jogada 10

O Santos promete que se esforçará para retomar as conversas com o Internacional na tentativa de contratar o meio-campista Thiago Maia. As movimentações indicam que o desejo do jogador é retornar à Vila Belmiro e reeditar dupla com Neymar. Assim, para alcançar um desfecho positivo, os clubes precisarão solucionar a relação turbulenta. Especialmente pelas três tentativas frustradas do Peixe em fechar com o volante. Inclusive, o Colorado não se opõe a sua saída, mas deseja que o Alvinegro Praiano faça uma compensação financeira. Segundo informações da “Zero Hora”, Thiago Maia já expôs nos bastidores que a sua vontade é voltar ao clube que lhe revelou. Neste contexto, o Santos deve ter a concorrência de clubes mexicanos, como Juárez e Monterrey. Apesar disso, as partes devem priorizar um acerto com o Peixe.

Relatos apontam também que o meio-campista já mostrou que pretende devolver o imóvel que aluga há dois anos e até já externou sua decisão a pessoas próximas. Inter e Santos traçam estratégias por Thiago Maia Por ser dono de 50% dos direitos econômicos do Thiago Maia, o Inter aguarda uma proposta do Alvinegro Praiano que envolva dinheiro também pela sua condição financeira frágil. A relação conturbada entre os clubes também é uma situação a se considerar. Mesmo assim, a postura é de cautela de ambas as partes pela possibilidade no envolvimento de outros jogadores no negócio. O Santos também pode utilizar como trunfo o curto período de vigência do contrato do volante com o Internacional. Isso porque o vínculo expira em dezembro deste ano. Ou seja, na metade da temporada, o jogador já pode assinar um pré-contrato e sair de graça em 2027.