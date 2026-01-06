Roma vence Lecce fora de casa e segue firme no G4 do Italiano

Com gols de Ferguson e Dovbyk, time da capital se recupera na Serie A e mantém sonho de voltar à Champions

A Roma conseguiu se impor fora de casa e venceu o Lecce por 2 a 0, nesta quarta-feira (6), em partida válida pela 19ª rodada do Campeonato Italiano. O duelo ficou marcado pelo brilho dos centroavantes Evan Ferguson e Artem Dovbyk, que garantiram a vitória no estádio Via del Mare.

Dessa maneira, a Roma se recuperou da derrota para a Atalanta na rodada passada e se manteve no G4 do Campeonato Italiano. Com o resultado, o time comandado pelo técnico Gasperini chegou a 36 pontos, na 4ª posição, com três a menos que a líder Inter de Milão. No entanto, o clube da capital italiana tem duas partidas a mais que os três primeiros colocados da Serie A.

Ao mesmo tempo, a Roma segue em busca do seu principal objetivo nesta temporada: retornar à Champions. Isto porque o clube da capital italiana não disputa a competição desde a temporada 2018/19.

Por outro lado, o Lecce chegou à terceira partida consecutiva sem vitória no Campeonato Italiano e ainda olha para a parte de baixo da tabela. Com a derrota em casa, o time se manteve com 17 pontos, na 16ª posição, com cinco de vantagem para a Fiorentina, que abre a zona de rebaixamento em 18º lugar.