Rio Branco (ES) x Vitória, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h15

Rio Branco (ES) e Vitória se enfrentam nesta terça-feira (6), às 15h, em Guarulhos, pelo Grupo 28 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. No outro prélio da chave, Flamengo-SP enfrenta o Capivariano.
O Mengo paulista lidera o grupo, com três pontos, seguido por Capivariano e Vitória, com um. Os capixabas estão zerados.
A Voz do Esporte não descansa e acompanha tudo, ao vivo, a partir de 14h15. Gabriel Belmonte está confirmado na narração. Álvaro Martim fica nos comentários, enquanto a reportagem está nas mãos de Ian Gali.
