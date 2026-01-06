Rio Branco (ES) x Vitória, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h15

Times se enfrentam nesta terça-feira (6), às 15h, em Guarulhos, pelo Grupo 28 da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Rio Branco (ES) e Vitória se enfrentam nesta terça-feira (6), às 15h, em Guarulhos, pelo Grupo 28 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. No outro prélio da chave, Flamengo-SP enfrenta o Capivariano.

O Mengo paulista lidera o grupo, com três pontos, seguido por Capivariano e Vitória, com um. Os capixabas estão zerados.