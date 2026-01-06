Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Rio Branco (ES) x Vitória, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h15

Rio Branco (ES) x Vitória, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h15

Times se enfrentam nesta terça-feira (6), às 15h, em Guarulhos, pelo Grupo 28 da Copa São Paulo de Futebol Júnior.
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Rio Branco (ES) e Vitória se enfrentam nesta terça-feira (6), às 15h, em Guarulhos, pelo Grupo 28 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. No outro prélio da chave, Flamengo-SP enfrenta o Capivariano.

O Mengo paulista lidera o grupo, com três pontos, seguido por Capivariano e Vitória, com um. Os capixabas estão zerados.

A Voz do Esporte não descansa e acompanha tudo, ao vivo, a partir de 14h15. Gabriel Belmonte está confirmado na narração. Álvaro Martim fica nos comentários, enquanto a reportagem está nas mãos de Ian Gali.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar