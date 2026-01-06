QFC x Atlético, pela Copinha: onde assistir

QFC x Atlético, pela Copinha: onde assistirQFC e Atlético entram em campo nesta quarta-feira, às 21h (de Brasília), no Estádio Municipal Prefeito José Liberatti, em Osasco
Após as dificuldades na primeira partida, os garotos do Atlético voltam a campo, desta vez contra o QFC-RN, pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. O duelo será nesta quarta-feira (7), às 21h (de Brasília), no Estádio Municipal Prefeito José Liberatti, em Osasco, em São Paulo, pela segunda rodada do Grupo 29.
Onde assistir
A Xsports vai transmitir o jogo.
Como chega o Atlético
O Galinho, afinal, chega para a partida após goleada sobre o União Rondonópolis, por 4 a 1. Contudo, a partida teve dificuldades. O Atlético começou o jogo perdendo, e o placar elástico só se construiu no final.
Assim, o Atlético soma três pontos na tabela de classificação e é o líder isolado do Grupo 29.
Como chega o QFC
Na primeira rodada, o QFC ficou no empate por 1 a 1 com o Audax. A expectativa, portanto, é de que a equipe consiga um resultado positivo e, assim, tente a classificação para a próxima fase.
Regulamento da Copinha 2026
A competição começa com a fase de grupos, que teve início no dia 2 de janeiro e seguirá até 11 de janeiro. Ao todo, 128 equipes estão divididas em 32 chaves, cada uma com quatro times.
Os clubes se enfrentam em turno único dentro dos grupos, e os dois primeiros colocados avançam para a segunda fase. A partir daí, o torneio passa a ser disputado em sistema de mata-mata até a grande final, marcada para o dia 25 de janeiro.
