Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

QFC x Atlético, pela Copinha: onde assistir

QFC x Atlético, pela Copinha: onde assistir

QFC e Atlético entram em campo nesta quarta-feira, às 21h (de Brasília), no Estádio Municipal Prefeito José Liberatti, em Osasco
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Após as dificuldades na primeira partida, os garotos do Atlético voltam a campo, desta vez contra o QFC-RN, pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. O duelo será nesta quarta-feira (7), às 21h (de Brasília), no Estádio Municipal Prefeito José Liberatti, em Osasco, em São Paulo, pela segunda rodada do Grupo 29.

Onde assistir

A Xsports vai transmitir o jogo.

Como chega o Atlético

O Galinho, afinal, chega para a partida após goleada sobre o União Rondonópolis, por 4 a 1. Contudo, a partida teve dificuldades. O Atlético começou o jogo perdendo, e o placar elástico só se construiu no final.

Assim, o Atlético soma três pontos na tabela de classificação e é o líder isolado do Grupo 29.

Como chega o QFC

Na primeira rodada, o QFC ficou no empate por 1 a 1 com o Audax. A expectativa, portanto, é de que a equipe consiga um resultado positivo e, assim, tente a classificação para a próxima fase.

Regulamento da Copinha 2026

A competição começa com a fase de grupos, que teve início no dia 2 de janeiro e seguirá até 11 de janeiro. Ao todo, 128 equipes estão divididas em 32 chaves, cada uma com quatro times.

Os clubes se enfrentam em turno único dentro dos grupos, e os dois primeiros colocados avançam para a segunda fase. A partir daí, o torneio passa a ser disputado em sistema de mata-mata até a grande final, marcada para o dia 25 de janeiro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar