Projeto de SAF do Corinthians planeja quitar dívida do clube caso diretoria assine memorando

Projeto de SAF do Corinthians planeja quitar dívida do clube caso diretoria assine memorandoIdealizadores do SAFiel propõe aporte de quase R$ 600 milhões que derrubaria o transfer ban e quitaria o valor da Arena
Os idealizadores do projeto SAFiel fizeram uma proposta à diretoria do Corinthians nesta terça-feira (06). O grupo planeja um aporte de cerca de R$ 600 milhões para quitar a dívida com a Caixa Econômica Federal, que é de R$ 550 milhões, referente ao financiamento da Neo Química Arena, em até seis meses. Além disso, o grupo quitaria, de imediato, a dívida com o Santos Laguna pela transferência do zagueiro Félix Torres, que gerou um transfer ban ao clube.
Porém, o aporte financeiro só acontecerá caso a diretoria alvinegra assine um memorando de entendimentos com a SAFiel. Caso o acordo aconteça, os líderes do grupo poderiam prospectar investidores dispostos a aportar dinheiro no projeto. Isso não decretariaa a criação de uma SAF no Corinthians, já que é necessária uma mudança de estatuto do clube, chancelada por conselheiros e sócios.
O aporte funcionaria como um adiatamento. Se, no futuro, a SAFiel for aprovada, o grupo reverterá o valor em ações. Caso o projeto não prospere, o Timão precisará devolver o dinheiro ao grupo.
O que é a SAFiel?
A SAFiel é uma proposta que pretende colocar o torcedor no centro da operação, permitindo sua participação como acionista. Segundo seus formuladores, o plano prevê a criação da empresa Invasão Fiel S/A, responsável por gerir todas as atividades de futebol masculino, feminino e das categorias de base. O clube social ficaria totalmente apartado dessa estrutura.
A empresa funcionaria como uma holding com ações em duas categorias. Uma delas exclusiva para corintianos que sejam sócios ou membros do Fiel Torcedor, garantindo direito a voto na gestão da SAF. Outra destinada a investidores institucionais sem vínculo afetivo com o clube, porém sem prerrogativa de participação administrativa. Os defensores do modelo estimam uma captação entre R$ 1,6 bilhão e R$ 2,7 bilhões, valores que poderiam viabilizar um salto financeiro e operacional.