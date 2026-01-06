Projeto de SAF do Corinthians planeja quitar dívida do clube caso diretoria assine memorando

Idealizadores do SAFiel propõe aporte de quase R$ 600 milhões que derrubaria o transfer ban e quitaria o valor da Arena / Crédito: Jogada 10

Os idealizadores do projeto SAFiel fizeram uma proposta à diretoria do Corinthians nesta terça-feira (06). O grupo planeja um aporte de cerca de R$ 600 milhões para quitar a dívida com a Caixa Econômica Federal, que é de R$ 550 milhões, referente ao financiamento da Neo Química Arena, em até seis meses. Além disso, o grupo quitaria, de imediato, a dívida com o Santos Laguna pela transferência do zagueiro Félix Torres, que gerou um transfer ban ao clube. Porém, o aporte financeiro só acontecerá caso a diretoria alvinegra assine um memorando de entendimentos com a SAFiel. Caso o acordo aconteça, os líderes do grupo poderiam prospectar investidores dispostos a aportar dinheiro no projeto. Isso não decretariaa a criação de uma SAF no Corinthians, já que é necessária uma mudança de estatuto do clube, chancelada por conselheiros e sócios.