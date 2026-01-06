Piqué cria “climão” com grupo e é perseguido por carro com músicas de Shakira; vídeo

O ex-zagueiro e a cantora viveram um divórcio bastante conturbado após polêmicas extraconjugais por parte de Gerard

O nome de Gerard Piqué voltou a estar ligado ao de Shakira nesse fim de semana, em Ceuta, na Espanha. Isso porque um vídeo que circulou nas redes sociais no domingo registrou o ex-zagueiro caminhando pelas ruas da cidade enquanto um carro o seguia com a música “BZRP Music Sessions Vol. 53”, lançada pela cantora após o divórcio, no último volume.

As imagens mostram o ex-jogador seguindo a pé pelas ruas, acompanhados por amigos, mas sem demonstrar qualquer reação às provocações. De acordo com relatos da imprensa espanhola, a afronta teve início após Gerard se recusar a tirar uma foto com o grupo de jovens.

Como resposta, o grupo passou de carro pelo caminho do ex-jogador e, com o volume máximo, deu play na música de Shakira. É possível ouvir a voz de uma mulher cantando trechos da canção em que a cantora afirma que o ex-marido teria “falhado” com ela no momento em que mais precisava de apoio.

A cena rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais e provocou reações distintas. No X, parte dos usuários tratou o episódio com ironia: “Heroínas sem capa”, escreveu uma usuária. “Ela realizando o sonho de todos nós”, comentou outro perfil em tom de brincadeira. Outros internautas, no entanto, adotaram uma postura crítica diante do ocorrido.

“Nós não gostamos do cara, mas isso é assédio e é péssimo que vocês achem engraçado”, escreveu uma usuária. A opinião recebeu apoio de fãs do ex-jogador: “Assédio é assédio”, reforçaram outros comentários, também na plataforma.