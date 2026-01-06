Patos x Cruzeiro, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h45

Os garotos do Cruzeiro voltam a campo nesta terça-feira (6), às 20h30 (de Brasília), contra o Esporte Patos, na segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O jogo pelo Grupo 13 será disputado no Estádio Municipal Dr. José Lancha Filho, em Franca (SP). A Raposa chega para a partida após vencer o primeiro duelo contra o Barra. O jogo terminou em 3 a 0.

A Voz do Esporte, como não poderia ser diferente, acompanha todos os detalhes do embate, ao vivo, a partir de 19h45. Pedro Casagrande narra o prélio, com o suporte de Thiago Hugolini nos comentários e Will Ferreira nas reportagens.