Parma x Inter de Milão: onde assistir, escalações e arbitragem

Líder do Italiano, Inter viaja para duelar com o Parma no Ennio Tardini, pela 19ª rodada da Serie A; veja como chegam os times

A 19ª e última rodada do primeiro turno do Campeonato Italiano teve início nesta terça-feira (6/1), mas terá sequência nesta quarta (7/1) com mais cinco jogos. Um deles é entre Parma e Inter de Milão, que medem forças no Ennio Tardini a partir das 16h45 (de Brasília). Em 14º, o time da casa quer seguir subindo na tabela. Enquanto isso, os visitantes – líderes da Serie A – não querem dar oportunidades aos seus perseguidores. Vejamos, assim, como chegam as equipes.

Como chega o Parma

Em 14º e perigando um novo rebaixamento, o Parma vem se recuperando na tabela, perdendo apenas um de seus últimos quatro compromissos na Serie A. Assim, aparece com 18 pontos – seis a mais que o Hellas Verona, equipe que abre o Z-3.

Para este confronto com a Inter, porém, o técnico Carlos Cuesta encara alguns desfalques. São os casos de Suzuki, Ndiaye e Frigan, todos lesionados. Benedyczak se recupera de uma doença e, dessa forma, surge como possível surpresa para o duelo. Assim, a tendência é que o espanhol repita a escalação do empate em 1 a 1 com o Sassuolo, no último sábado (3/1), pela 18ª rodada.

Como chega a Inter de Milão

A Inter de Milão não está para brincadeira na Serie A. Apesar de duas derrotas seguidas na Liga dos Campeões, além da eliminação nos pênaltis na Supercopa da Itália, o time de Cristian Chivu já angaria cinco vitórias seguidas no Italiano, mantendo-se na ponta, agora com 39 pontos.

No entanto, vê dois rivais bem de perto: Milan (38) e Napoli (37). Dessa forma, enxerga o jogo contra o Parma como de suma importância para manter a liderança intacta. Chivu tem, no entanto, alguns desfalques. Darmian, Di Gennaro, Dumfries e Palacios estão fora de ação. Já Dimarco deve ser preservado, começando no banco. Isso abre espaço para a provável titularidade do brasileiro Carlos Augusto.